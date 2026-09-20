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Трансивер HPE J4858D Aruba 1G SFP LC SX 500m MMF XCVR купить с доставкой в Москве
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Трансивер HPE J4858D Aruba 1G SFP LC SX 500m MMF XCVR

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Трансивер HPE J4858D Aruba 1G SFP LC SX 500m MMF XCVR - фото 1
Трансивер HPE J4858D Aruba 1G SFP LC SX 500m MMF XCVR - фото 2
Трансивер HPE J4858D Aruba 1G SFP LC SX 500m MMF XCVR - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Трансиверы
Форм-фактор
SFP
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Длина волны TX, нм
850
Длина волны RX, нм
850
Дальность передачи данных, км
0.5
  • Трансивер HPE J4858D Aruba 1G SFP LC SX 500m MMF XCVR - фото 1
  • Трансивер HPE J4858D Aruba 1G SFP LC SX 500m MMF XCVR - фото 2
  • Трансивер HPE J4858D Aruba 1G SFP LC SX 500m MMF XCVR - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541007
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Характеристики

Бренд
HPE
Тип товара
Трансиверы
Форм-фактор
SFP
Цвет
серый
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Длина волны TX, нм
850
Длина волны RX, нм
850
Скорость передачи данных, Гбит/с
1 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
0.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х15
Вес, кг.
1

Описание товара Трансивер HPE J4858D Aruba 1G SFP LC SX 500m MMF XCVR

**Трансивер HPE J4858D HPE Aruba 1G SFP LC SX 500m MMF XCVR** Трансивер HPE J4858D от HPE Aruba представляет собой высококачественное устройство для передачи данных на большие расстояния. Он оснащён разъёмом LC и поддерживает технологию MMF (многомодовое оптоволокно), что обеспечивает стабильную передачу сигнала на расстояние до 500 метров. Этот трансивер идеально подходит для использования в сетях с высокой пропускной способностью и обеспечивает надёжное соединение между устройствами. Он совместим с различными сетевыми решениями и может использоваться в различных отраслях, включая корпоративные сети, образовательные учреждения и государственные организации. Основные характеристики: * Тип: трансивер; * Производитель: HPE Aruba; * Модель: J4858D; * Скорость передачи данных: 1 Гбит/с; * Разъём: LC; * Технология: MMF; * Расстояние передачи: до 500 метров; * Совместимость: различные сетевые решения.

Отзывы о товаре Трансивер HPE J4858D Aruba 1G SFP LC SX 500m MMF XCVR




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Характеристики
Бренд
HPE
Тип товара
Трансиверы
Форм-фактор
SFP
Цвет
серый
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Длина волны TX, нм
850
Длина волны RX, нм
850
Скорость передачи данных, Гбит/с
1 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
0.5
Страна производитель
Китай
Описание
**Трансивер HPE J4858D HPE Aruba 1G SFP LC SX 500m MMF XCVR** Трансивер HPE J4858D от HPE Aruba представляет собой высококачественное устройство для передачи данных на большие расстояния. Он оснащён разъёмом LC и поддерживает технологию MMF (многомодовое оптоволокно), что обеспечивает стабильную передачу сигнала на расстояние до 500 метров. Этот трансивер идеально подходит для использования в сетях с высокой пропускной способностью и обеспечивает надёжное соединение между устройствами. Он совместим с различными сетевыми решениями и может использоваться в различных отраслях, включая корпоративные сети, образовательные учреждения и государственные организации. Основные характеристики: * Тип: трансивер; * Производитель: HPE Aruba; * Модель: J4858D; * Скорость передачи данных: 1 Гбит/с; * Разъём: LC; * Технология: MMF; * Расстояние передачи: до 500 метров; * Совместимость: различные сетевые решения.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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