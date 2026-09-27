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Трансивер D-Link 330R/3KM/A1A купить с доставкой в Москве
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Трансивер D-Link 330R/3KM/A1A

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Трансивер D-Link 330R/3KM/A1A - фото 1
Трансивер D-Link 330R/3KM/A1A - фото 2
Трансивер D-Link 330R/3KM/A1A - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Трансиверы
  • Трансивер D-Link 330R/3KM/A1A - фото 1
  • Трансивер D-Link 330R/3KM/A1A - фото 2
  • Трансивер D-Link 330R/3KM/A1A - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%
1 120 руб.  1 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541000
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Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Трансиверы
Размеры в упаковке, см
20х15х15
Вес, г.
70

Описание товара Трансивер D-Link 330R/3KM/A1A

Трансивер DEM-330R может использоваться для соединения между собой коммутаторов, серверов и оптических модулей в сетях учебных учреждений или сетях MAN (Metropolitan Area Network).

Отзывы о товаре Трансивер D-Link 330R/3KM/A1A




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Трансиверы
Описание
Трансивер DEM-330R может использоваться для соединения между собой коммутаторов, серверов и оптических модулей в сетях учебных учреждений или сетях MAN (Metropolitan Area Network).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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