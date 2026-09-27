Медиаконвертер D-Link DMC-G01LC/A2A (DMC-G01LC/C1A)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Медиаконвертер D-Link DMC-G01LC/A2A (DMC-G01LC/C1A)
Медиаконвертер D-Link DMC-G01LC — это устройство, способное как принимать данные, так и передавать их на большие расстояния. Данное оборудование используется для преобразования получаемого сигнала. Из сигнала 100Base-TX/1000BASE-T Gigabit Ethernet на выходе получается сигнал 100/1000Base-X. Также немаловажную роль играет наличие специального порта, в который можно подключить SFP-трансивер. Именно от того, каким трансивером будет оснащен данный медиаконвертер, будет зависеть максимальное расстояние, на которое будут передаваться данные. Данное устройство отличается высоким качеством исполнения, поскольку защищено прочным металлическим корпусом, позволяющим не беспокоиться о его сохранности. Помимо этого, медиаконвертер имеет на своей передней панели несколько индикаторов — они позволяют пользователям в режиме онлайн видеть, в каком состоянии находится оборудование.
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