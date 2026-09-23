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Трансивер LR-Link SFP28 25G SR (LRTP8525-X1ATL) купить с доставкой в Москве
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Трансивер LR-Link SFP28 25G SR (LRTP8525-X1ATL)

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Трансивер LR-Link SFP28 25G SR (LRTP8525-X1ATL)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Трансиверы
Форм-фактор
SFP
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Дальность передачи данных, км
0.07
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 460 руб. 
Начислим 55 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 572810
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Трансивер LR-Link SFP28 25G SR (LRTP8525-X1ATL)
1 460 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lr-Link
Тип товара
Трансиверы
Форм-фактор
SFP
Цвет
серебристый
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Скорость передачи данных, Гбит/с
25 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
0.07
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х3х1
Вес, г.
80

Описание товара Трансивер LR-Link SFP28 25G SR (LRTP8525-X1ATL)

Трансиверы LR-Link представляют собой высококачественные устройства, обеспечивающие надежную передачу данных на короткие расстояния. Эти трансиверы оснащены разъемами типа LC, что обеспечивает стабильное и быстрое подключение. С максимальной скоростью передачи данных 25 Мбит/с они идеально подходят для использования в сетях, где требуется быстрое и эффективное взаимодействие между устройствами. Трансиверы работают в диапазоне длин волн RX и TX на уровне 850 нм, что гарантирует стабильность и надежность передачи сигнала. Они способны передавать данные на расстояние до 0,07 км, что делает их идеальным решением для использования в пределах офисных или производственных помещений. Бренд LR-Link известен своим качественным и современным оборудованием, и эти трансиверы не являются исключением. Надежность, производительность и простота установки – вот главные преимущества трансиверов LR-Link, которые делают их популярным выбором среди пользователей, ценящих качество и эффективность сетевых решений.

Отзывы о товаре Трансивер LR-Link SFP28 25G SR (LRTP8525-X1ATL)




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Характеристики
Бренд
Lr-Link
Тип товара
Трансиверы
Форм-фактор
SFP
Цвет
серебристый
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Скорость передачи данных, Гбит/с
25 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
0.07
Страна производитель
Китай
Описание
Трансиверы LR-Link представляют собой высококачественные устройства, обеспечивающие надежную передачу данных на короткие расстояния. Эти трансиверы оснащены разъемами типа LC, что обеспечивает стабильное и быстрое подключение. С максимальной скоростью передачи данных 25 Мбит/с они идеально подходят для использования в сетях, где требуется быстрое и эффективное взаимодействие между устройствами. Трансиверы работают в диапазоне длин волн RX и TX на уровне 850 нм, что гарантирует стабильность и надежность передачи сигнала. Они способны передавать данные на расстояние до 0,07 км, что делает их идеальным решением для использования в пределах офисных или производственных помещений. Бренд LR-Link известен своим качественным и современным оборудованием, и эти трансиверы не являются исключением. Надежность, производительность и простота установки – вот главные преимущества трансиверов LR-Link, которые делают их популярным выбором среди пользователей, ценящих качество и эффективность сетевых решений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Трансивер LR-Link SFP28 25G SR (LRTP8525-X1ATL) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1460 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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