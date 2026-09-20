Трансивер TP-Link TL-SM5110-SR
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Трансивер TP-Link TL-SM5110-SR
Модуль SFP+ TP-LINK TL-SM5110-SR TL-SM5110-SR — это высокопроизводительный многомодовый SFP+ трансивер стандарта 10GBASE?SR с длиной волны 850 нм, поддерживающий дуплексную связь и предназначенный для увеличения расстояния подключения Ethernet 10 Гбит/с на 300 метров или 33 метра по оптоволоконному кабелю 50/125 мкм или 62,5/125 мкм соответственно. Стандарты и протоколыIEEE 802.3ae, TCP/IP, SFF-8472 Длина волны 850 нм Питание 3,3 В Тип волокна 50/125 мкм или 62,5/125 мкм многомод Макс. длина кабеля 300 м (OM3) Скорость передачи данных 10 Гбит/с Тип разъёма LC/UPC Безопасность и уровень излученияFCC, CE
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