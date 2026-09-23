Модуль MikroTik S-RJ01 RJ45 SFP
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Характеристики
Тип товара
Трансиверы
Дальность передачи данных, км
0.1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 110 руб.
В наличии
Код товара: 627251
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 110 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Трансиверы
Цвет
серый
Скорость передачи данных, Гбит/с
1.25 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
0.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х1х1
Вес, г.
70
Описание товара Модуль MikroTik S-RJ01 RJ45 SFP
S-RJ01 - проводной модуль для устройств Cloud Core для работы в Ethernet сетях, а также любых устройств с поддержкой SFP стандарта. Имеет один 10/100/1000M Gigabit Ethernet порт, обеспечивает передачу данных по сетевому кабелю на расстояние до 100 м.
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Бренд
Тип товара
Трансиверы
Цвет
серый
Скорость передачи данных, Гбит/с
1.25 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
0.1
Страна производитель
Китай
S-RJ01 - проводной модуль для устройств Cloud Core для работы в Ethernet сетях, а также любых устройств с поддержкой SFP стандарта. Имеет один 10/100/1000M Gigabit Ethernet порт, обеспечивает передачу данных по сетевому кабелю на расстояние до 100 м.
Модуль MikroTik S-RJ01 RJ45 SFP - по цене 3110 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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