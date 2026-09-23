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Медиаконвертер D-Link DMC-G02SC/A1A купить с доставкой в Москве
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Медиаконвертер D-Link DMC-G02SC/A1A

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Медиаконвертер D-Link DMC-G02SC/A1A - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Медиаконвертер
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xSC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Длина волны TX, нм
850
Длина волны RX, нм
850
Дальность передачи данных, км
0.55
  • Медиаконвертер D-Link DMC-G02SC/A1A - фото 1
  • Медиаконвертер D-Link DMC-G02SC/A1A - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 670 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 559925
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Медиаконвертер D-Link DMC-G02SC/A1A
4 670 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Медиаконвертер
Цвет
черный
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xSC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Длина волны TX, нм
850
Длина волны RX, нм
850
Функции
преобразование среды передачи
Скорость передачи данных, Гбит/с
1 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
0.55
Интерфейсы
1x RJ45, 1x SC
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х8х7
Вес, г.
240

Описание товара Медиаконвертер D-Link DMC-G02SC/A1A

Компактный гигабитный медиаконвертер для интеграции медного сегмента сети в оптическую многомодовую магистраль. Поддерживает увеличение дистанции до 550 метров по кабелю SC. Оснащен функцией контроля целостности сервиса связи (LFP) и технологиями автосогласования.

Отзывы о товаре Медиаконвертер D-Link DMC-G02SC/A1A




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Медиаконвертер
Цвет
черный
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xSC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Длина волны TX, нм
850
Длина волны RX, нм
850
Функции
преобразование среды передачи
Скорость передачи данных, Гбит/с
1 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
0.55
Интерфейсы
1x RJ45, 1x SC
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Страна производитель
Китай
Описание
Компактный гигабитный медиаконвертер для интеграции медного сегмента сети в оптическую многомодовую магистраль. Поддерживает увеличение дистанции до 550 метров по кабелю SC. Оснащен функцией контроля целостности сервиса связи (LFP) и технологиями автосогласования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Медиаконвертер D-Link DMC-G02SC/A1A - стоимость товара 4670 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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