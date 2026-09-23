Медиаконвертер D-Link DMC-G02SC/A1A
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Характеристики
Тип товара
Медиаконвертер
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xSC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Длина волны TX, нм
850
Длина волны RX, нм
850
Дальность передачи данных, км
0.55
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 670 руб.
В наличии
Код товара: 559925
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 670 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Медиаконвертер
Цвет
черный
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xSC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Длина волны TX, нм
850
Длина волны RX, нм
850
Функции
преобразование среды передачи
Скорость передачи данных, Гбит/с
1 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
0.55
Интерфейсы
1x RJ45, 1x SC
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х8х7
Вес, г.
240
Описание товара Медиаконвертер D-Link DMC-G02SC/A1A
Компактный гигабитный медиаконвертер для интеграции медного сегмента сети в оптическую многомодовую магистраль. Поддерживает увеличение дистанции до 550 метров по кабелю SC. Оснащен функцией контроля целостности сервиса связи (LFP) и технологиями автосогласования.
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Бренд
Тип товара
Медиаконвертер
Цвет
черный
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xSC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Длина волны TX, нм
850
Длина волны RX, нм
850
Функции
преобразование среды передачи
Скорость передачи данных, Гбит/с
1 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
0.55
Интерфейсы
1x RJ45, 1x SC
Развернуть
Страна производитель
Китай
Компактный гигабитный медиаконвертер для интеграции медного сегмента сети в оптическую многомодовую магистраль. Поддерживает увеличение дистанции до 550 метров по кабелю SC. Оснащен функцией контроля целостности сервиса связи (LFP) и технологиями автосогласования.
Медиаконвертер D-Link DMC-G02SC/A1A - стоимость товара 4670 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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