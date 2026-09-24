SFP-трансивер D-Link 410T/A2A
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Характеристики
Описание товара SFP-трансивер D-Link 410T/A2A
Трансивер SFP+ DEM-410T разработан для подключения к порту SFP+ (Enhanced Small Form-Factor Pluggable) сетевого устройства с целью приема и передачи данных по витой паре категории 6a. Данный трансивер обеспечивает высокоскоростную и надежную передачу данных на расстояния до 30 м, а также простоту в установке. DEM-410T использует улучшенный формат Small Form-factor Pluggable (SFP+), который обеспечивает низкие издержки, низкую рассеиваемую мощность и высокую плотность портов. Трансивер DEM-410T использует разъем RJ-45 для подключения витой пары. Он соответствует промышленным стандартам и совместим с коммутаторами D-Link 10 Gigabit Ethernet. Все трансиверы D-Link поддерживают возможность горячего подключения. Подключение трансивера к включенному устройству не приведет к возникновению каких-либо проблем. Это позволяет подключать или отключать трансиверы без прерывания работы остальной сети, что облегчает техническое обслуживание и значительно сокращает время простоя.
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