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SFP Модуль MikroTik XQ+31LC10D QSFP 100gbit, Dual LC UPC, 10km, SM, 1296nm, 1300nm, 1305nm, 1309nm купить с доставкой в Москве
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SFP Модуль MikroTik XQ+31LC10D QSFP 100gbit, Dual LC UPC, 10km, SM, 1296nm, 1300nm, 1305nm, 1309nm

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SFP Модуль MikroTik XQ+31LC10D QSFP 100gbit, Dual LC UPC, 10km, SM, 1296nm, 1300nm, 1305nm, 1309nm - фото 1
SFP Модуль MikroTik XQ+31LC10D QSFP 100gbit, Dual LC UPC, 10km, SM, 1296nm, 1300nm, 1305nm, 1309nm - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xLC
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1310
Дальность передачи данных, км
10
  • SFP Модуль MikroTik XQ+31LC10D QSFP 100gbit, Dual LC UPC, 10km, SM, 1296nm, 1300nm, 1305nm, 1309nm - фото 1
  • SFP Модуль MikroTik XQ+31LC10D QSFP 100gbit, Dual LC UPC, 10km, SM, 1296nm, 1300nm, 1305nm, 1309nm - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 600 руб. 
Начислим 493 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723196
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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SFP Модуль MikroTik XQ+31LC10D QSFP 100gbit, Dual LC UPC, 10km, SM, 1296nm, 1300nm, 1305nm, 1309nm
25 600 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mikrotik
Цвет
серебристый
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xLC
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1310
Скорость передачи данных, Гбит/с
100 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х10
Вес, г.
150

Описание товара SFP Модуль MikroTik XQ+31LC10D QSFP 100gbit, Dual LC UPC, 10km, SM, 1296nm, 1300nm, 1305nm, 1309nm

Являясь прямой заменой предшествующего трансивера SFP+ для передачи данных со скоростью 10 Гбит/с на расстояние до 10 км, XS+31LC10D получил больше функциональных возможностей, но сохранил прежнюю цену. Добавлена поддержка передачи данных со скоростью 25 Гбит/с (SFP28) — что позволяет вам использовать один модуль во всех своих установках. Он отлично подходит для маршрутизатора CCR2004-1G-12S+2XS и любых других многопортовых устройств.

Отзывы о товаре SFP Модуль MikroTik XQ+31LC10D QSFP 100gbit, Dual LC UPC, 10km, SM, 1296nm, 1300nm, 1305nm, 1309nm




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Характеристики
Бренд
Mikrotik
Цвет
серебристый
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xLC
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1310
Скорость передачи данных, Гбит/с
100 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
10
Страна производитель
Китай
Описание
Являясь прямой заменой предшествующего трансивера SFP+ для передачи данных со скоростью 10 Гбит/с на расстояние до 10 км, XS+31LC10D получил больше функциональных возможностей, но сохранил прежнюю цену. Добавлена поддержка передачи данных со скоростью 25 Гбит/с (SFP28) — что позволяет вам использовать один модуль во всех своих установках. Он отлично подходит для маршрутизатора CCR2004-1G-12S+2XS и любых других многопортовых устройств.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


SFP Модуль MikroTik XQ+31LC10D QSFP 100gbit, Dual LC UPC, 10km, SM, 1296nm, 1300nm, 1305nm, 1309nm - по цене 25600 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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