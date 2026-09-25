Трансивер UBIQUITI UACC-OM-SFP28-LR
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Характеристики
Описание товара Трансивер UBIQUITI UACC-OM-SFP28-LR
Трансивер Ubiquiti UACC-OM-SFP28-LR – это высокопроизводительное решение для организации скоростной передачи данных в корпоративных и телекоммуникационных сетях. Благодаря поддержке стандарта SFP28 и скорости передачи до 25 Гбит/с этот модуль обеспечивает стабильную и эффективную работу даже в условиях высокой нагрузки. Он идеально подходит для использования в дата-центрах, магистральных сетях и других сценариях, где требуется высокая пропускная способность и минимальные задержки. Одной из ключевых особенностей Ubiquiti UACC-OM-SFP28-LR является использование одномодового волокна, что позволяет передавать данные на большие расстояния без потери качества сигнала. Разъём типа LC обеспечивает надежное соединение, а длина волны 1310 нм гарантирует стабильную работу в различных условиях. Максимальное расстояние передачи достигает 10 км, что делает этот трансивер отличным выбором для соединения удаленных узлов сети. Трансивер совместим с оборудованием, поддерживающим стандарт SFP28, и может использоваться в различных сетевых конфигурациях. Его компактные размеры и низкое энергопотребление позволяют легко интегрировать модуль в существующую инфраструктуру без необходимости модернизации системы охлаждения или электропитания. Это особенно важно для дата-центров и телеком-операторов, где плотность размещения оборудования и энергоэффективность играют ключевую роль.
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