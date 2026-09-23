Трансивер Huawei QSFP-40G-LR4 (02310MHS)
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Характеристики
Тип товара
Трансиверы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
375 600 руб.
В наличии
Код товара: 554907
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
375 600 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Трансиверы
Длина волны RX
1331
Длина волны TX
1331
Дуплекс
да
Количество используемых волокон
2
Материал корпуса
металл
Наличие функции DDM
нет
Оптический бюджет
2.3
Передача сигнала на расстояние до
10
Симплекс
нет
Скорость передачи данных
40000
Тип кабеля
одномодовое оптоволокно
Тип разъема
LC
Чувствительность оптического приемника
-11.5
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х8х4
Вес, г.
100
Описание товара Трансивер Huawei QSFP-40G-LR4 (02310MHS)
Трансивер Huawei QSFP-40G-LR4 формата QSFP+ обеспечивает передачу данных по одномодовому кабелю в среде 40GBASE-LR4 с длиной волны приема/передачи 1310 нм/1310 нм на дистанции до 10 км, поддерживает полнодуплексный режим, содержит разъем Duplex LC.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Трансиверы
Длина волны RX
1331
Длина волны TX
1331
Дуплекс
да
Количество используемых волокон
2
Материал корпуса
металл
Наличие функции DDM
нет
Оптический бюджет
2.3
Передача сигнала на расстояние до
10
Симплекс
нет
Скорость передачи данных
40000
Развернуть
Тип кабеля
одномодовое оптоволокно
Тип разъема
LC
Чувствительность оптического приемника
-11.5
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Трансивер Huawei QSFP-40G-LR4 формата QSFP+ обеспечивает передачу данных по одномодовому кабелю в среде 40GBASE-LR4 с длиной волны приема/передачи 1310 нм/1310 нм на дистанции до 10 км, поддерживает полнодуплексный режим, содержит разъем Duplex LC.
Трансивер Huawei QSFP-40G-LR4 (02310MHS) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 375600 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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