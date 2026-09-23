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Трансивер Huawei OMXD30011 (34061254) купить с доставкой в Москве
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Трансивер Huawei OMXD30011 (34061254)

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Трансивер Huawei OMXD30011 (34061254)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Трансиверы
Тип оптоволоконного кабеля
оптический кабель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
88 930 руб. 
Начислим 1644 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 554903
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Трансивер Huawei OMXD30011 (34061254)
88 930 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Трансиверы
Длина волны RX
850
Длина волны TX
850
Наличие функции DDM
нет
Передача сигнала на расстояние до
100
Скорость передачи данных
25
Тип кабеля
многомодовый оптический
Тип разъема
LC
Тип оптоволоконного кабеля
оптический кабель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х7х3
Вес, г.
100

Описание товара Трансивер Huawei OMXD30011 (34061254)

Трансивер Huawei OMXD30011 (34061254)

Отзывы о товаре Трансивер Huawei OMXD30011 (34061254)




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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Трансиверы
Длина волны RX
850
Длина волны TX
850
Наличие функции DDM
нет
Передача сигнала на расстояние до
100
Скорость передачи данных
25
Тип кабеля
многомодовый оптический
Тип разъема
LC
Тип оптоволоконного кабеля
оптический кабель
Страна производитель
Китай
Описание
Трансивер Huawei OMXD30011 (34061254)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Трансивер Huawei OMXD30011 (34061254) – стоимость товара 88930 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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