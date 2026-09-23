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Трансивер Huawei FC 16G 100M LC 34060779 купить с доставкой в Москве
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Трансивер Huawei FC 16G 100M LC 34060779

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Трансивер Huawei FC 16G 100M LC 34060779
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Трансиверы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
41 930 руб. 
Начислим 790 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 572809
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Трансивер Huawei FC 16G 100M LC 34060779
41 930 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Трансиверы
Материал корпуса
металл
Скорость передачи данных
100
Цвет
металлик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х7х3
Вес, г.
10

Описание товара Трансивер Huawei FC 16G 100M LC 34060779

Устройство приема-передачи различных сигналов между объектами, находящимися на удалении друг от друга. Изделие выполнено из качественных современных материалов, отличается прочностью, функциональностью долговечностью. Полностью отвечает требованиям, предъявляемым данному виду продукции.

Отзывы о товаре Трансивер Huawei FC 16G 100M LC 34060779




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Трансиверы
Материал корпуса
металл
Скорость передачи данных
100
Цвет
металлик
Страна производитель
Китай
Описание
Устройство приема-передачи различных сигналов между объектами, находящимися на удалении друг от друга. Изделие выполнено из качественных современных материалов, отличается прочностью, функциональностью долговечностью. Полностью отвечает требованиям, предъявляемым данному виду продукции.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Трансивер Huawei FC 16G 100M LC 34060779 - данный товар вы можете купить по цене 41930 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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