Описание товара SFP модуль QNAP TRX-10GITSFPP-SR

Представьте себе цифровую магистраль, способную передавать огромные массивы информации с невероятной скоростью и безупречной надежностью. Именно таким решением является трансивер QNAP TRX-10GITSFPP-SR, созданный для тех, кто ценит в сетевом оборудовании не просто технические параметры, а реальную возможность вывести свою ИТ-инфраструктуру на принципиально новый уровень. Это устройство соответствует современному стандарту SFP+, что гарантирует его полную совместимость с широким спектром коммутаторов и сетевых адаптеров. Благодаря этому вы легко модернизируете существующую сеть, обеспечивая высокоскоростное соединение между критически важными узлами, такими как серверы, системы хранения данных и магистральные каналы. Скорость передачи данных достигает десяти гигабит в секунду, что открывает возможности для мгновенной работы с большими файлами, бесшовного воспроизведения видео в формате 4K и 8K, а также эффективной работы виртуализированных сред без каких-либо задержек. Одной из ключевых характеристик данного трансивера является использование многомодового оптоволокна с длиной волны 850 нанометров. Это проверенная технология, обеспечивающая стабильный и чистый сигнал на коротких и средних дистанциях. Максимальное расстояние передачи информации составляет до трехсот метров, что делает модель идеальным выбором для организации высокоскоростной сети в пределах одного здания, серверной комнаты или между соседними строениями в рамках единого кампуса. Вы получаете уверенность в том, что ваши данные будут доставлены быстро и без потерь. Установка и настройка устройства не требуют специальных знаний или сложных манипуляций. Трансивер готов к работе сразу после подключения, экономя ваше время и ресурсы. Его конструкция обеспечивает эффективное энергопотребление и устойчивую работу без перегрева, что напрямую влияет на общую надежность всей сетевой инфраструктуры. Это не просто комплектующая, а полноценный и важный элемент, от которого зависит бесперебойность бизнес-процессов. Выбирая трансивер QNAP TRX-10GITSFPP-SR, вы инвестируете в производительность и стабильность своей сети. Это решение для профессионалов, которые понимают, что в современном цифровом мире скорость и надежность передачи информации являются залогом успешной и динамичной работы. С этим трансивером вы по-настоящему раскроете потенциал своей сетевой среды, обеспечив ее высочайшей пропускной способностью на многие годы вперед.