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SFP модуль QNAP TRX-10GITSFPP-SR купить с доставкой в Москве
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SFP модуль QNAP TRX-10GITSFPP-SR

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SFP модуль QNAP TRX-10GITSFPP-SR
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
SFP+
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Длина волны TX, нм
850
Длина волны RX, нм
850
Дальность передачи данных, км
0.3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729848
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Характеристики

Бренд
QNAP
Форм-фактор
SFP+
Цвет
золотой
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Длина волны TX, нм
850
Длина волны RX, нм
850
Скорость передачи данных, Гбит/с
10 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
0.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х12х3
Вес, г.
90

Описание товара SFP модуль QNAP TRX-10GITSFPP-SR

Представьте себе цифровую магистраль, способную передавать огромные массивы информации с невероятной скоростью и безупречной надежностью. Именно таким решением является трансивер QNAP TRX-10GITSFPP-SR, созданный для тех, кто ценит в сетевом оборудовании не просто технические параметры, а реальную возможность вывести свою ИТ-инфраструктуру на принципиально новый уровень. Это устройство соответствует современному стандарту SFP+, что гарантирует его полную совместимость с широким спектром коммутаторов и сетевых адаптеров. Благодаря этому вы легко модернизируете существующую сеть, обеспечивая высокоскоростное соединение между критически важными узлами, такими как серверы, системы хранения данных и магистральные каналы. Скорость передачи данных достигает десяти гигабит в секунду, что открывает возможности для мгновенной работы с большими файлами, бесшовного воспроизведения видео в формате 4K и 8K, а также эффективной работы виртуализированных сред без каких-либо задержек. Одной из ключевых характеристик данного трансивера является использование многомодового оптоволокна с длиной волны 850 нанометров. Это проверенная технология, обеспечивающая стабильный и чистый сигнал на коротких и средних дистанциях. Максимальное расстояние передачи информации составляет до трехсот метров, что делает модель идеальным выбором для организации высокоскоростной сети в пределах одного здания, серверной комнаты или между соседними строениями в рамках единого кампуса. Вы получаете уверенность в том, что ваши данные будут доставлены быстро и без потерь. Установка и настройка устройства не требуют специальных знаний или сложных манипуляций. Трансивер готов к работе сразу после подключения, экономя ваше время и ресурсы. Его конструкция обеспечивает эффективное энергопотребление и устойчивую работу без перегрева, что напрямую влияет на общую надежность всей сетевой инфраструктуры. Это не просто комплектующая, а полноценный и важный элемент, от которого зависит бесперебойность бизнес-процессов. Выбирая трансивер QNAP TRX-10GITSFPP-SR, вы инвестируете в производительность и стабильность своей сети. Это решение для профессионалов, которые понимают, что в современном цифровом мире скорость и надежность передачи информации являются залогом успешной и динамичной работы. С этим трансивером вы по-настоящему раскроете потенциал своей сетевой среды, обеспечив ее высочайшей пропускной способностью на многие годы вперед.

Отзывы о товаре SFP модуль QNAP TRX-10GITSFPP-SR




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Характеристики
Бренд
QNAP
Форм-фактор
SFP+
Цвет
золотой
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Длина волны TX, нм
850
Длина волны RX, нм
850
Скорость передачи данных, Гбит/с
10 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
0.3
Страна производитель
Китай
Описание
Представьте себе цифровую магистраль, способную передавать огромные массивы информации с невероятной скоростью и безупречной надежностью. Именно таким решением является трансивер QNAP TRX-10GITSFPP-SR, созданный для тех, кто ценит в сетевом оборудовании не просто технические параметры, а реальную возможность вывести свою ИТ-инфраструктуру на принципиально новый уровень. Это устройство соответствует современному стандарту SFP+, что гарантирует его полную совместимость с широким спектром коммутаторов и сетевых адаптеров. Благодаря этому вы легко модернизируете существующую сеть, обеспечивая высокоскоростное соединение между критически важными узлами, такими как серверы, системы хранения данных и магистральные каналы. Скорость передачи данных достигает десяти гигабит в секунду, что открывает возможности для мгновенной работы с большими файлами, бесшовного воспроизведения видео в формате 4K и 8K, а также эффективной работы виртуализированных сред без каких-либо задержек. Одной из ключевых характеристик данного трансивера является использование многомодового оптоволокна с длиной волны 850 нанометров. Это проверенная технология, обеспечивающая стабильный и чистый сигнал на коротких и средних дистанциях. Максимальное расстояние передачи информации составляет до трехсот метров, что делает модель идеальным выбором для организации высокоскоростной сети в пределах одного здания, серверной комнаты или между соседними строениями в рамках единого кампуса. Вы получаете уверенность в том, что ваши данные будут доставлены быстро и без потерь. Установка и настройка устройства не требуют специальных знаний или сложных манипуляций. Трансивер готов к работе сразу после подключения, экономя ваше время и ресурсы. Его конструкция обеспечивает эффективное энергопотребление и устойчивую работу без перегрева, что напрямую влияет на общую надежность всей сетевой инфраструктуры. Это не просто комплектующая, а полноценный и важный элемент, от которого зависит бесперебойность бизнес-процессов. Выбирая трансивер QNAP TRX-10GITSFPP-SR, вы инвестируете в производительность и стабильность своей сети. Это решение для профессионалов, которые понимают, что в современном цифровом мире скорость и надежность передачи информации являются залогом успешной и динамичной работы. С этим трансивером вы по-настоящему раскроете потенциал своей сетевой среды, обеспечив ее высочайшей пропускной способностью на многие годы вперед.
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Отзывы


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