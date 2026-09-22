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SFP модуль QNAP TRX-25GSFP28-SR купить с доставкой в Москве
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SFP модуль QNAP TRX-25GSFP28-SR

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SFP модуль QNAP TRX-25GSFP28-SR - фото 1
SFP модуль QNAP TRX-25GSFP28-SR - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
SFP
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Длина волны TX, нм
850
Длина волны RX, нм
850
Дальность передачи данных, км
0.1
  • SFP модуль QNAP TRX-25GSFP28-SR - фото 1
  • SFP модуль QNAP TRX-25GSFP28-SR - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729859
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Характеристики

Бренд
QNAP
Форм-фактор
SFP
Цвет
золотой
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Длина волны TX, нм
850
Длина волны RX, нм
850
Скорость передачи данных, Гбит/с
25 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
0.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х7х3
Вес, г.
55

Описание товара SFP модуль QNAP TRX-25GSFP28-SR

Трансивер QNAP в форм-факторе SFP ? компактное решение для быстрой и стабильной передачи данных. Duplex-исполнение позволяет одновременно отправлять и получать информацию, что особенно важно для современных сетевых задач. Оптический разъём 1xLC обеспечивает надёжное соединение при минимуме затрат пространства. Высокая скорость обмена — впечатляющие 25 Гбит/с — идеально подходит для задач, где требуется молниеносный отклик сети. Длина волны передачи и приёма 850 нм оптимизирована для коротких дистанций. Устройство рассчитано на работу на расстоянии до 100 метров, что отлично подойдёт для объединения оборудования в дата-центрах и офисах, где важна скорость и эффективность на небольших расстояниях.

Отзывы о товаре SFP модуль QNAP TRX-25GSFP28-SR




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
QNAP
Форм-фактор
SFP
Цвет
золотой
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Длина волны TX, нм
850
Длина волны RX, нм
850
Скорость передачи данных, Гбит/с
25 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
0.1
Страна производитель
Китай
Описание
Трансивер QNAP в форм-факторе SFP ? компактное решение для быстрой и стабильной передачи данных. Duplex-исполнение позволяет одновременно отправлять и получать информацию, что особенно важно для современных сетевых задач. Оптический разъём 1xLC обеспечивает надёжное соединение при минимуме затрат пространства. Высокая скорость обмена — впечатляющие 25 Гбит/с — идеально подходит для задач, где требуется молниеносный отклик сети. Длина волны передачи и приёма 850 нм оптимизирована для коротких дистанций. Устройство рассчитано на работу на расстоянии до 100 метров, что отлично подойдёт для объединения оборудования в дата-центрах и офисах, где важна скорость и эффективность на небольших расстояниях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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