SFP модуль QNAP TRX-25GSFP28-SR

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Характеристики
Форм-фактор
SFP
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Длина волны TX, нм
850
Длина волны RX, нм
850
Дальность передачи данных, км
0.1
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 729859
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Трансивер QNAP в форм-факторе SFP ? компактное решение для быстрой и стабильной передачи данных. Duplex-исполнение позволяет одновременно отправлять и получать информацию, что особенно важно для современных сетевых задач. Оптический разъём 1xLC обеспечивает надёжное соединение при минимуме затрат пространства. Высокая скорость обмена — впечатляющие 25 Гбит/с — идеально подходит для задач, где требуется молниеносный отклик сети. Длина волны передачи и приёма 850 нм оптимизирована для коротких дистанций. Устройство рассчитано на работу на расстоянии до 100 метров, что отлично подойдёт для объединения оборудования в дата-центрах и офисах, где важна скорость и эффективность на небольших расстояниях.
Трансивер QNAP в форм-факторе SFP ? компактное решение для быстрой и стабильной передачи данных. Duplex-исполнение позволяет одновременно отправлять и получать информацию, что особенно важно для современных сетевых задач. Оптический разъём 1xLC обеспечивает надёжное соединение при минимуме затрат пространства. Высокая скорость обмена — впечатляющие 25 Гбит/с — идеально подходит для задач, где требуется молниеносный отклик сети. Длина волны передачи и приёма 850 нм оптимизирована для коротких дистанций. Устройство рассчитано на работу на расстоянии до 100 метров, что отлично подойдёт для объединения оборудования в дата-центрах и офисах, где важна скорость и эффективность на небольших расстояниях.
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