Кабель прямого подключения MikroTik SFP+ 5m (S+AO0005)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 070 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 627375
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х21х2
Вес, г.
70
Описание товара Кабель прямого подключения MikroTik SFP+ 5m (S+AO0005)
MikroTik S+AO0005 - активный оптический кабель прямого подключения с разъёмами SFP+ - удобный способ соединения двух устройств SFP/SFP+ на малых расстояниях, в таких как серверных стойках и между соседними стойками. Совместим со всеми маршрутизаторами и коммутаторами с портами SFP / SFP+, включая линейку RB4011. (С пассивными DAC-кабелями - S+DA0001 и S+DA0003 - RB401 - модели не работают.)
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MikroTik S+AO0005 - активный оптический кабель прямого подключения с разъёмами SFP+ - удобный способ соединения двух устройств SFP/SFP+ на малых расстояниях, в таких как серверных стойках и между соседними стойками. Совместим со всеми маршрутизаторами и коммутаторами с портами SFP / SFP+, включая линейку RB4011. (С пассивными DAC-кабелями - S+DA0001 и S+DA0003 - RB401 - модели не работают.)
Кабель прямого подключения MikroTik SFP+ 5m (S+AO0005) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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