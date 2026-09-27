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Модуль MikroTik S+RJ10 SFP+ купить с доставкой в Москве
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Модуль MikroTik S+RJ10 SFP+

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Модуль MikroTik S+RJ10 SFP+
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Трансиверы
Форм-фактор
SFP+
Исполнение
Duplex
Дальность передачи данных, км
0.1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 630 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627250
Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
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Модуль MikroTik S+RJ10 SFP+
6 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mikrotik
Тип товара
Трансиверы
Форм-фактор
SFP+
Цвет
золотой
Исполнение
Duplex
Скорость передачи данных, Гбит/с
10 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
0.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х2х2
Вес, г.
50

Описание товара Модуль MikroTik S+RJ10 SFP+

Оснащенный разъемом RJ-45 универсальный конвертер MikroTik S+RJ10 SFP+ RJ45 10Gbit/s представляет собой уникальный модуль, который обеспечивает скорость соединения до 10 Гбит/c, что позволяет использовать подключения через порт RJ-45 нового поколения. Обмен данными обеспечивается на максимальное расстояние в 200 м. Конвертер MikroTik S+RJ10 SFP+ RJ45 10Gbit/s обеспечивает бесперебойную работу в температурном диапазоне от -20 до +60 градусов. Ожидаемое время наработки на отказ при температуре 25 градусов составляет 100000 ч. Изготовлен конвертер в прочном металлическом корпусе, удобный в использовании.

Отзывы о товаре Модуль MikroTik S+RJ10 SFP+




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Характеристики
Бренд
Mikrotik
Тип товара
Трансиверы
Форм-фактор
SFP+
Цвет
золотой
Исполнение
Duplex
Скорость передачи данных, Гбит/с
10 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
0.1
Страна производитель
Китай
Описание
Оснащенный разъемом RJ-45 универсальный конвертер MikroTik S+RJ10 SFP+ RJ45 10Gbit/s представляет собой уникальный модуль, который обеспечивает скорость соединения до 10 Гбит/c, что позволяет использовать подключения через порт RJ-45 нового поколения. Обмен данными обеспечивается на максимальное расстояние в 200 м. Конвертер MikroTik S+RJ10 SFP+ RJ45 10Gbit/s обеспечивает бесперебойную работу в температурном диапазоне от -20 до +60 градусов. Ожидаемое время наработки на отказ при температуре 25 градусов составляет 100000 ч. Изготовлен конвертер в прочном металлическом корпусе, удобный в использовании.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Модуль MikroTik S+RJ10 SFP+ – стоимость товара 6630 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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