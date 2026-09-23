Медиаконвертер D-Link DMC-G20SC-BXU/A1A
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Характеристики
Тип товара
Медиаконвертер
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xSC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1550
Дальность передачи данных, км
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-4%4 680 руб. 4 860 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 559928
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Медиаконвертер
Цвет
черный
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xSC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1550
Функции
преобразование среды передачи
Скорость передачи данных, Гбит/с
1 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
20
Интерфейсы
1x RJ45, 1x SC
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х2
Вес, г.
240
Описание товара Медиаконвертер D-Link DMC-G20SC-BXU/A1A
Одноволоконный WDM-медиаконвертер гигабитного класса, оптимизирующий затраты на оптоволокно за счет передачи (TX 1310нм) и приема (RX 1550нм) по одной нити на дальность до 20 км. Стабильное решение для удаленных узлов. Работает в паре с BXD-модификацией.
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Бренд
Тип товара
Медиаконвертер
Цвет
черный
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xSC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1550
Функции
преобразование среды передачи
Скорость передачи данных, Гбит/с
1 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
20
Интерфейсы
1x RJ45, 1x SC
Развернуть
Страна производитель
Китай
Одноволоконный WDM-медиаконвертер гигабитного класса, оптимизирующий затраты на оптоволокно за счет передачи (TX 1310нм) и приема (RX 1550нм) по одной нити на дальность до 20 км. Стабильное решение для удаленных узлов. Работает в паре с BXD-модификацией.
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