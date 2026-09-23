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Медиаконвертер D-Link DMC-G20SC-BXU/A1A купить с доставкой в Москве
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Медиаконвертер D-Link DMC-G20SC-BXU/A1A

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Медиаконвертер D-Link DMC-G20SC-BXU/A1A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Медиаконвертер
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xSC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1550
Дальность передачи данных, км
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-4%
4 680 руб.  4 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 559928
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Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Медиаконвертер
Цвет
черный
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xSC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1550
Функции
преобразование среды передачи
Скорость передачи данных, Гбит/с
1 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
20
Интерфейсы
1x RJ45, 1x SC
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х2
Вес, г.
240

Описание товара Медиаконвертер D-Link DMC-G20SC-BXU/A1A

Одноволоконный WDM-медиаконвертер гигабитного класса, оптимизирующий затраты на оптоволокно за счет передачи (TX 1310нм) и приема (RX 1550нм) по одной нити на дальность до 20 км. Стабильное решение для удаленных узлов. Работает в паре с BXD-модификацией.

Отзывы о товаре Медиаконвертер D-Link DMC-G20SC-BXU/A1A




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Медиаконвертер
Цвет
черный
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xSC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1550
Функции
преобразование среды передачи
Скорость передачи данных, Гбит/с
1 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
20
Интерфейсы
1x RJ45, 1x SC
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Одноволоконный WDM-медиаконвертер гигабитного класса, оптимизирующий затраты на оптоволокно за счет передачи (TX 1310нм) и приема (RX 1550нм) по одной нити на дальность до 20 км. Стабильное решение для удаленных узлов. Работает в паре с BXD-модификацией.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Медиаконвертер D-Link DMC-G20SC-BXU/A1A - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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