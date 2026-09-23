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Кабель прямого подключения Mikrotik SFP/SFP+/SFP28 3m (XS+DA0003) купить с доставкой в Москве
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Кабель прямого подключения Mikrotik SFP/SFP+/SFP28 3m (XS+DA0003)

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Кабель прямого подключения Mikrotik SFP/SFP+/SFP28 3m (XS+DA0003) - фото 1
Кабель прямого подключения Mikrotik SFP/SFP+/SFP28 3m (XS+DA0003) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель прямого подключения Mikrotik SFP/SFP+/SFP28 3m (XS+DA0003) - фото 1
  • Кабель прямого подключения Mikrotik SFP/SFP+/SFP28 3m (XS+DA0003) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 770 руб. 
Начислим 114 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627376
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кабель прямого подключения Mikrotik SFP/SFP+/SFP28 3m (XS+DA0003)
4 770 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mikrotik
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х21х3
Вес, г.
70

Описание товара Кабель прямого подключения Mikrotik SFP/SFP+/SFP28 3m (XS+DA0003)

XS+DA0003 - патч-корд, который позволяет экономически эффективным способом соединить два SFP/SFP+/SFP28 устройства без использования SFP модулей! (например два CCR1036-8G-2S+) при очень малых расстояниях, в пределах одной или соседних стоек. Обеспечивает низкую стоимость, низкое энергопотребление и низкие задержки для соеденинией 25G SFP28, 10-Gigabit Ethernet, Fiber Channel и других отраслевых стандартов, соответствуя спецификациям SFP+ MSA.

Отзывы о товаре Кабель прямого подключения Mikrotik SFP/SFP+/SFP28 3m (XS+DA0003)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Mikrotik
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Описание
XS+DA0003 - патч-корд, который позволяет экономически эффективным способом соединить два SFP/SFP+/SFP28 устройства без использования SFP модулей! (например два CCR1036-8G-2S+) при очень малых расстояниях, в пределах одной или соседних стоек. Обеспечивает низкую стоимость, низкое энергопотребление и низкие задержки для соеденинией 25G SFP28, 10-Gigabit Ethernet, Fiber Channel и других отраслевых стандартов, соответствуя спецификациям SFP+ MSA.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель прямого подключения Mikrotik SFP/SFP+/SFP28 3m (XS+DA0003) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4770 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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