Кабель прямого подключения Mikrotik SFP/SFP+/SFP28 3m (XS+DA0003)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 770 руб.
В наличии
Код товара: 627376
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 770 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х21х3
Вес, г.
70
Описание товара Кабель прямого подключения Mikrotik SFP/SFP+/SFP28 3m (XS+DA0003)
XS+DA0003 - патч-корд, который позволяет экономически эффективным способом соединить два SFP/SFP+/SFP28 устройства без использования SFP модулей! (например два CCR1036-8G-2S+) при очень малых расстояниях, в пределах одной или соседних стоек. Обеспечивает низкую стоимость, низкое энергопотребление и низкие задержки для соеденинией 25G SFP28, 10-Gigabit Ethernet, Fiber Channel и других отраслевых стандартов, соответствуя спецификациям SFP+ MSA.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 670 руб.1168 руб. в СплитМедиаконвертер D-Link DMC-G02SC/A1A
-
В наличииЦена 4 670 руб.1168 руб. в СплитМедиаконвертер D-Link DMC-G20SC-BXD/A1A
-
В наличииЦена 4 680 руб.1170 руб. в СплитSFP модуль Intel E10GSFPLR FTLX1471D3BCV-IT
-
В наличииЦена 4 910 руб.1228 руб. в СплитSFP-трансивер TP-Link SM6110-SR
-
В наличииЦена 5 250 руб.1313 руб. в СплитТрансивер D-Link 712/A2A (712/A2A)
-
В наличииЦена 6 600 руб.1650 руб. в СплитМодуль MikroTik S+RJ10 SFP+
-
В наличииЦена 7 680 руб.1920 руб. в СплитSFP-трансивер TP-Link SM6110-LR
-
В наличииЦена 11 200 руб.2800 руб. в СплитSFP-трансивер D-Link 410T/A2A
-
В наличииЦена 13 650 руб.3413 руб. в СплитМодуль MikroTik XS+31LC10D SFP/SFP+/SFP28
-
В наличииЦена 15 690 руб.3923 руб. в СплитТрансивер UBIQUITI UACC-OM-SFP28-LR
-
В наличииЦена 25 500 руб.6375 руб. в СплитSFP Модуль MikroTik XQ+31LC10D QSFP 100gbit, Dual LC UPC, 10km, ...
-
В наличииЦена 41 930 руб.10483 руб. в СплитТрансивер Huawei FC 16G 100M LC 34060779
XS+DA0003 - патч-корд, который позволяет экономически эффективным способом соединить два SFP/SFP+/SFP28 устройства без использования SFP модулей! (например два CCR1036-8G-2S+) при очень малых расстояниях, в пределах одной или соседних стоек. Обеспечивает низкую стоимость, низкое энергопотребление и низкие задержки для соеденинией 25G SFP28, 10-Gigabit Ethernet, Fiber Channel и других отраслевых стандартов, соответствуя спецификациям SFP+ MSA.
Кабель прямого подключения Mikrotik SFP/SFP+/SFP28 3m (XS+DA0003) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4770 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кабель прямого подключения Mikrotik SFP/SFP+/SFP28 3m (XS+DA0003)