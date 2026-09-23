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Кабель прямого подключения Mikrotik QSFP28 3m (XQ+DA0003) купить с доставкой в Москве
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Кабель прямого подключения Mikrotik QSFP28 3m (XQ+DA0003)

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Кабель прямого подключения Mikrotik QSFP28 3m (XQ+DA0003) - фото 1
Кабель прямого подключения Mikrotik QSFP28 3m (XQ+DA0003) - фото 2
Кабель прямого подключения Mikrotik QSFP28 3m (XQ+DA0003) - фото 3
Кабель прямого подключения Mikrotik QSFP28 3m (XQ+DA0003) - фото 4
Кабель прямого подключения Mikrotik QSFP28 3m (XQ+DA0003) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель прямого подключения Mikrotik QSFP28 3m (XQ+DA0003) - фото 1
  • Кабель прямого подключения Mikrotik QSFP28 3m (XQ+DA0003) - фото 2
  • Кабель прямого подключения Mikrotik QSFP28 3m (XQ+DA0003) - фото 3
  • Кабель прямого подключения Mikrotik QSFP28 3m (XQ+DA0003) - фото 4
  • Кабель прямого подключения Mikrotik QSFP28 3m (XQ+DA0003) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 850 руб. 
Начислим 62 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627377
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Кабель прямого подключения Mikrotik QSFP28 3m (XQ+DA0003)
3 850 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mikrotik
Тип товара
Кабель
Цвет
черный
Скорость передачи данных, Гбит/с
100 Гбит/с
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х18х6
Вес, г.
200

Описание товара Кабель прямого подключения Mikrotik QSFP28 3m (XQ+DA0003)

Кабель прямого подключения MikroTik XQ+DA0003 Удлиненная версия кабеля прямого подключения 40/100 Gigabit QSFP28. Длина этого кабеля составляет 3 метра — идеальная длина, чтобы достичь всех необходимых точек, сохраняя при этом чистоту и порядок в серверной комнате. Подключите любые два MikroTik 100 Gigabit Heroes (CCR2216 и CRS504) без проблем — этот кабель имеет встроенные модули QSFP28. Просто подключите его и наслаждайтесь скоростью! Длина кабеля составляет 3 метра — идеальная длина, чтобы добраться до всех необходимых точек, сохраняя при этом чистоту и порядок в серверной комнате. Он довольно гибкий — вы можете держать свои устройства отдельно или друг на друге.

Отзывы о товаре Кабель прямого подключения Mikrotik QSFP28 3m (XQ+DA0003)




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Характеристики
Бренд
Mikrotik
Тип товара
Кабель
Цвет
черный
Скорость передачи данных, Гбит/с
100 Гбит/с
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель прямого подключения MikroTik XQ+DA0003 Удлиненная версия кабеля прямого подключения 40/100 Gigabit QSFP28. Длина этого кабеля составляет 3 метра — идеальная длина, чтобы достичь всех необходимых точек, сохраняя при этом чистоту и порядок в серверной комнате. Подключите любые два MikroTik 100 Gigabit Heroes (CCR2216 и CRS504) без проблем — этот кабель имеет встроенные модули QSFP28. Просто подключите его и наслаждайтесь скоростью! Длина кабеля составляет 3 метра — идеальная длина, чтобы добраться до всех необходимых точек, сохраняя при этом чистоту и порядок в серверной комнате. Он довольно гибкий — вы можете держать свои устройства отдельно или друг на друге.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель прямого подключения Mikrotik QSFP28 3m (XQ+DA0003) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3850 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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