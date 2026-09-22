SFP-трансивер TP-Link SM5110-LR
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Характеристики
Форм-фактор
SFP+
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1310
Дальность передачи данных, км
10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 690 руб.
В наличии
Код товара: 723674
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Загружаем...
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3 690 руб.
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Характеристики
Бренд
Форм-фактор
SFP+
Цвет
серый
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1310
Скорость передачи данных, Гбит/с
10 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
10
Интерфейсы
Ethernet 10GBase-LR
Питание
3,3 В
Страна производитель
Китай
Вес, г.
60
Описание товара SFP-трансивер TP-Link SM5110-LR
TL-SM5110-LR — оптический Single Mode модуль/трансивер SFP+ 10 Гбит с разъемом LC с шлифовкой UPC, работающий в волновом спектре Tx/Rx: 1310 нм. Обеспечивает передачу данных по оптическому соединению на расстояние до 10 км.
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Бренд
Форм-фактор
SFP+
Цвет
серый
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1310
Скорость передачи данных, Гбит/с
10 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
10
Интерфейсы
Ethernet 10GBase-LR
Развернуть
Питание
3,3 В
Страна производитель
Китай
TL-SM5110-LR — оптический Single Mode модуль/трансивер SFP+ 10 Гбит с разъемом LC с шлифовкой UPC, работающий в волновом спектре Tx/Rx: 1310 нм. Обеспечивает передачу данных по оптическому соединению на расстояние до 10 км.
Купить SFP-трансивер TP-Link SM5110-LR - по цене 3690 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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