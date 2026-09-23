Медиаконвертер D-Link DMC-G10SC/A1A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Медиаконвертер
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xSC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1310
Дальность передачи данных, км
10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 990 руб.
В наличии
Код товара: 559926
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 990 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Медиаконвертер
Цвет
черный
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xSC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1310
Функции
преобразование среды передачи
Скорость передачи данных, Гбит/с
1 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
10
Интерфейсы
1x RJ45, 1x SC
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х2
Вес, г.
240
Описание товара Медиаконвертер D-Link DMC-G10SC/A1A
Надежное устройство операторского класса для конвертации гигабитных сигналов витой пары в одномодовую оптику на дистанциях до 10 км. Оборудовано классическими портами RJ-45 и SC, поддерживает управление потоком Full Duplex и функции сквозной детекции ошибок.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 850 руб.963 руб. в СплитКабель прямого подключения Mikrotik QSFP28 3m (XQ+DA0003)
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитКабель прямого подключения D-Link DEM-CB300S/D1A
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитТрансивер D-Link 432XT/B1A
-
В наличииЦена 4 380 руб.1095 руб. в СплитМедиаконвертер MikroTik SFP-RJ45 (RBFTC11)
-
В наличииЦена 4 670 руб.1168 руб. в СплитМедиаконвертер D-Link DMC-G02SC/A1A
-
В наличииЦена 4 670 руб.1168 руб. в СплитМедиаконвертер D-Link DMC-G20SC-BXD/A1A
-
В наличииЦена 4 680 руб.1170 руб. в СплитSFP модуль Intel E10GSFPLR FTLX1471D3BCV-IT
-
В наличииЦена 4 770 руб.1193 руб. в СплитКабель прямого подключения Mikrotik SFP/SFP+/SFP28 3m (XS+DA0003...
-
В наличииЦена 4 910 руб.1228 руб. в СплитSFP-трансивер TP-Link SM6110-SR
-
В наличииЦена 5 250 руб.1313 руб. в СплитТрансивер D-Link 712/A2A (712/A2A)
-
В наличииЦена 6 600 руб.1650 руб. в СплитМодуль MikroTik S+RJ10 SFP+
-
В наличииЦена 7 680 руб.1920 руб. в СплитSFP-трансивер TP-Link SM6110-LR
Бренд
Тип товара
Медиаконвертер
Цвет
черный
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xSC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1310
Функции
преобразование среды передачи
Скорость передачи данных, Гбит/с
1 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
10
Интерфейсы
1x RJ45, 1x SC
Развернуть
Страна производитель
Китай
Надежное устройство операторского класса для конвертации гигабитных сигналов витой пары в одномодовую оптику на дистанциях до 10 км. Оборудовано классическими портами RJ-45 и SC, поддерживает управление потоком Full Duplex и функции сквозной детекции ошибок.
Медиаконвертер D-Link DMC-G10SC/A1A - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3990 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Медиаконвертер D-Link DMC-G10SC/A1A