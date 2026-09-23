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Медиаконвертер D-Link DMC-G10SC/A1A купить с доставкой в Москве
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Медиаконвертер D-Link DMC-G10SC/A1A

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Медиаконвертер D-Link DMC-G10SC/A1A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Медиаконвертер
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xSC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1310
Дальность передачи данных, км
10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 990 руб. 
Начислим 99 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 559926
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Медиаконвертер D-Link DMC-G10SC/A1A
3 990 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Медиаконвертер
Цвет
черный
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xSC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1310
Функции
преобразование среды передачи
Скорость передачи данных, Гбит/с
1 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
10
Интерфейсы
1x RJ45, 1x SC
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х2
Вес, г.
240

Описание товара Медиаконвертер D-Link DMC-G10SC/A1A

Надежное устройство операторского класса для конвертации гигабитных сигналов витой пары в одномодовую оптику на дистанциях до 10 км. Оборудовано классическими портами RJ-45 и SC, поддерживает управление потоком Full Duplex и функции сквозной детекции ошибок.

Отзывы о товаре Медиаконвертер D-Link DMC-G10SC/A1A




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Медиаконвертер
Цвет
черный
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xSC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1310
Функции
преобразование среды передачи
Скорость передачи данных, Гбит/с
1 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
10
Интерфейсы
1x RJ45, 1x SC
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Страна производитель
Китай
Описание
Надежное устройство операторского класса для конвертации гигабитных сигналов витой пары в одномодовую оптику на дистанциях до 10 км. Оборудовано классическими портами RJ-45 и SC, поддерживает управление потоком Full Duplex и функции сквозной детекции ошибок.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Медиаконвертер D-Link DMC-G10SC/A1A - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3990 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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