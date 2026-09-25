SFP-трансивер TP-Link SM6110-SR
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Медиаконвертер
Форм-фактор
SFP
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Длина волны TX, нм
850
Длина волны RX, нм
850
Дальность передачи данных, км
300
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 930 руб.
В наличии
Код товара: 723677
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 930 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Медиаконвертер
Форм-фактор
SFP
Цвет
серебристый
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Длина волны TX, нм
850
Длина волны RX, нм
850
Функции
DDM
Скорость передачи данных, Гбит/с
25 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
300
Страна производитель
Китай
Вес, г.
80
Описание товара SFP-трансивер TP-Link SM6110-SR
Медиаконвертер TP-Link в форм-факторе SFP — компактное и сверхлёгкое решение весом всего 0,3 г для передачи данных на скорости до 25 Гбит/с. Исполнение Duplex обеспечивает работу по оптоволоконному соединению, а разъём 1?LC и поддержка многомодового кабеля MM делают подключение удобным для совместимой сетевой инфраструктуры. Модель работает на длине волны 850 нм для передачи и приёма сигнала. Функция DDM помогает контролировать параметры оптического соединения. Серебристое исполнение аккуратно смотрится в оборудовании и подходит для профессиональных сетевых решений TP-Link.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 690 руб.1173 руб. в СплитМедиаконвертер D-Link DMC-G02SC/A1A
-
В наличииЦена 4 690 руб.1173 руб. в СплитМедиаконвертер D-Link DMC-G20SC-BXD/A1A
-
В наличииЦена 4 690 руб. 4 860 руб.1173 руб. в СплитМедиаконвертер D-Link DMC-G20SC-BXU/A1A
-
В наличииЦена 4 700 руб.1175 руб. в СплитSFP модуль Intel E10GSFPLR FTLX1471D3BCV-IT
-
В наличииЦена 4 790 руб.1198 руб. в СплитКабель прямого подключения Mikrotik SFP/SFP+/SFP28 3m (XS+DA0003...
-
В наличииЦена 5 250 руб.1313 руб. в СплитТрансивер D-Link 712/A2A (712/A2A)
-
В наличииЦена 5 440 руб.1360 руб. в СплитКабель прямого подключения MikroTik QSFP+ 1m (XQ+DA0001)
-
В наличииЦена 6 630 руб.1658 руб. в СплитМодуль MikroTik S+RJ10 SFP+
-
В наличииЦена 7 710 руб.1928 руб. в СплитSFP-трансивер TP-Link SM6110-LR
-
В наличииЦена 11 240 руб.2810 руб. в СплитSFP-трансивер D-Link 410T/A2A
-
В наличииЦена 13 700 руб.3425 руб. в СплитМодуль MikroTik XS+31LC10D SFP/SFP+/SFP28
-
В наличииЦена 15 750 руб.3938 руб. в СплитТрансивер UBIQUITI UACC-OM-SFP28-LR
Бренд
Тип товара
Медиаконвертер
Форм-фактор
SFP
Цвет
серебристый
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Длина волны TX, нм
850
Длина волны RX, нм
850
Функции
DDM
Скорость передачи данных, Гбит/с
25 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
300
Развернуть
Страна производитель
Китай
Медиаконвертер TP-Link в форм-факторе SFP — компактное и сверхлёгкое решение весом всего 0,3 г для передачи данных на скорости до 25 Гбит/с. Исполнение Duplex обеспечивает работу по оптоволоконному соединению, а разъём 1?LC и поддержка многомодового кабеля MM делают подключение удобным для совместимой сетевой инфраструктуры. Модель работает на длине волны 850 нм для передачи и приёма сигнала. Функция DDM помогает контролировать параметры оптического соединения. Серебристое исполнение аккуратно смотрится в оборудовании и подходит для профессиональных сетевых решений TP-Link.
Купить SFP-трансивер TP-Link SM6110-SR - по цене 4930 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре SFP-трансивер TP-Link SM6110-SR