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Медиаконвертер D-Link DMC-G20SC-BXD/A1A купить с доставкой в Москве
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Медиаконвертер D-Link DMC-G20SC-BXD/A1A

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Медиаконвертер D-Link DMC-G20SC-BXD/A1A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Медиаконвертер
Форм-фактор
SFP
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xSC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1550
Длина волны RX, нм
1310
Дальность передачи данных, км
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 670 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 559927
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Медиаконвертер D-Link DMC-G20SC-BXD/A1A
4 670 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Медиаконвертер
Форм-фактор
SFP
Цвет
черный
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xSC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1550
Длина волны RX, нм
1310
Скорость передачи данных, Гбит/с
1 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х2
Вес, г.
240

Описание товара Медиаконвертер D-Link DMC-G20SC-BXD/A1A

Медиаконвертер D-Link в компактном форм-факторе SFP — решение для передачи данных по одномодовому оптоволоконному кабелю на расстояние до 20 км. Скорость передачи до 1 Гбит/с обеспечивает стабильную работу сетевых соединений, а исполнение Simplex подходит для односторонней передачи сигнала. Модель использует оптический разъём 1xSC и разные длины волн для передачи и приёма: TX — 1550 нм, RX — 1310 нм. Чёрный цвет придаёт устройству сдержанный внешний вид, а формат SFP упрощает интеграцию в совместимое сетевое оборудование.

Отзывы о товаре Медиаконвертер D-Link DMC-G20SC-BXD/A1A




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Медиаконвертер
Форм-фактор
SFP
Цвет
черный
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xSC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1550
Длина волны RX, нм
1310
Скорость передачи данных, Гбит/с
1 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
20
Страна производитель
Китай
Описание
Медиаконвертер D-Link в компактном форм-факторе SFP — решение для передачи данных по одномодовому оптоволоконному кабелю на расстояние до 20 км. Скорость передачи до 1 Гбит/с обеспечивает стабильную работу сетевых соединений, а исполнение Simplex подходит для односторонней передачи сигнала. Модель использует оптический разъём 1xSC и разные длины волн для передачи и приёма: TX — 1550 нм, RX — 1310 нм. Чёрный цвет придаёт устройству сдержанный внешний вид, а формат SFP упрощает интеграцию в совместимое сетевое оборудование.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Медиаконвертер D-Link DMC-G20SC-BXD/A1A - по цене 4670 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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