Медиаконвертер D-Link DMC-G20SC-BXD/A1A
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Медиаконвертер
Форм-фактор
SFP
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xSC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1550
Длина волны RX, нм
1310
Дальность передачи данных, км
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 670 руб.
В наличии
Код товара: 559927
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 670 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Медиаконвертер
Форм-фактор
SFP
Цвет
черный
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xSC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1550
Длина волны RX, нм
1310
Скорость передачи данных, Гбит/с
1 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х2
Вес, г.
240
Описание товара Медиаконвертер D-Link DMC-G20SC-BXD/A1A
Медиаконвертер D-Link в компактном форм-факторе SFP — решение для передачи данных по одномодовому оптоволоконному кабелю на расстояние до 20 км. Скорость передачи до 1 Гбит/с обеспечивает стабильную работу сетевых соединений, а исполнение Simplex подходит для односторонней передачи сигнала. Модель использует оптический разъём 1xSC и разные длины волн для передачи и приёма: TX — 1550 нм, RX — 1310 нм. Чёрный цвет придаёт устройству сдержанный внешний вид, а формат SFP упрощает интеграцию в совместимое сетевое оборудование.
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Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Медиаконвертер
Форм-фактор
SFP
Цвет
черный
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xSC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1550
Длина волны RX, нм
1310
Скорость передачи данных, Гбит/с
1 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
20
Страна производитель
Китай
Медиаконвертер D-Link в компактном форм-факторе SFP — решение для передачи данных по одномодовому оптоволоконному кабелю на расстояние до 20 км. Скорость передачи до 1 Гбит/с обеспечивает стабильную работу сетевых соединений, а исполнение Simplex подходит для односторонней передачи сигнала. Модель использует оптический разъём 1xSC и разные длины волн для передачи и приёма: TX — 1550 нм, RX — 1310 нм. Чёрный цвет придаёт устройству сдержанный внешний вид, а формат SFP упрощает интеграцию в совместимое сетевое оборудование.
Медиаконвертер D-Link DMC-G20SC-BXD/A1A - по цене 4670 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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