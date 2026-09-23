Top.Mail.Ru
Трансивер D-Link 432XT/B1A купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Трансивер D-Link 432XT/B1A

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Трансивер D-Link 432XT/B1A - фото 1
Трансивер D-Link 432XT/B1A - фото 2
Трансивер D-Link 432XT/B1A - фото 3
Трансивер D-Link 432XT/B1A - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Трансиверы
Форм-фактор
SFP+
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1310
Дальность передачи данных, км
10
  • Трансивер D-Link 432XT/B1A - фото 1
  • Трансивер D-Link 432XT/B1A - фото 2
  • Трансивер D-Link 432XT/B1A - фото 3
  • Трансивер D-Link 432XT/B1A - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 210 руб. 
Начислим 105 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541003
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Трансивер D-Link 432XT/B1A
4 210 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Трансиверы
Форм-фактор
SFP+
Цвет
серый
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1310
Функции
DDM
Скорость передачи данных, Гбит/с
10 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
10
Интерфейсы
Dual LC
Питание
3.3 В
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
70

Описание товара Трансивер D-Link 432XT/B1A

Трансивер SFP+ DEM-432XT для одномодового оптического кабеля разработан для установки в порт SFP+ (Enhanced Small Form-Factor Pluggable) сетевого устройства с целью приема и передачи данных по оптоволоконным кабелям. Данный трансивер выполнен в компактном корпусе и обеспечивает высокоскоростную и надежную передачу данных, используя длину волны 1310 нм, на дальние расстояния до 10 км, а также простоту в установке. DEM-432XT предлагает пользователям широкие возможности подключения к сетям 10 Gigabit Ethernet при работе в дата-центрах и при решении задач провайдеров телекоммуникационных услуг. DEM-432XT использует улучшенный формат Small Form-factor Pluggable (SFP+). Форм-фактор SFP+ меньше, чем другие форм-факторы, такие как Xenpak, X2 и 10G XFP, и обеспечивает низкие издержки, низкую рассеиваемую мощность и высокую плотность портов. Трансивер DEM-432XT использует стандартный дуплексный разъем (LC-коннектор) для подключения оптоволоконных кабелей. Он соответствует промышленным стандартам и совместим с коммутаторами D-Link 10 Gigabit Ethernet. Все трансиверы D-Link поддерживают возможность горячего подключения. Подключение трансивера к включенному устройству не приведет к возникновению каких-либо проблем. Это позволяет подключать или отключать трансивер без прерывания работы остальной сети, что облегчает техническое обслуживание и значительно сокращает время простоя.

Отзывы о товаре Трансивер D-Link 432XT/B1A




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Трансиверы
Форм-фактор
SFP+
Цвет
серый
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1310
Функции
DDM
Скорость передачи данных, Гбит/с
10 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
10
Развернуть
Интерфейсы
Dual LC
Питание
3.3 В
Страна производитель
Китай
Описание
Трансивер SFP+ DEM-432XT для одномодового оптического кабеля разработан для установки в порт SFP+ (Enhanced Small Form-Factor Pluggable) сетевого устройства с целью приема и передачи данных по оптоволоконным кабелям. Данный трансивер выполнен в компактном корпусе и обеспечивает высокоскоростную и надежную передачу данных, используя длину волны 1310 нм, на дальние расстояния до 10 км, а также простоту в установке. DEM-432XT предлагает пользователям широкие возможности подключения к сетям 10 Gigabit Ethernet при работе в дата-центрах и при решении задач провайдеров телекоммуникационных услуг. DEM-432XT использует улучшенный формат Small Form-factor Pluggable (SFP+). Форм-фактор SFP+ меньше, чем другие форм-факторы, такие как Xenpak, X2 и 10G XFP, и обеспечивает низкие издержки, низкую рассеиваемую мощность и высокую плотность портов. Трансивер DEM-432XT использует стандартный дуплексный разъем (LC-коннектор) для подключения оптоволоконных кабелей. Он соответствует промышленным стандартам и совместим с коммутаторами D-Link 10 Gigabit Ethernet. Все трансиверы D-Link поддерживают возможность горячего подключения. Подключение трансивера к включенному устройству не приведет к возникновению каких-либо проблем. Это позволяет подключать или отключать трансивер без прерывания работы остальной сети, что облегчает техническое обслуживание и значительно сокращает время простоя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Трансивер D-Link 432XT/B1A - стоимость товара 4210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...