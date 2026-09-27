Кабель прямого подключения D-Link DEM-CB300S/D1A
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Характеристики
Тип товара
Сетевой адаптер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 140 руб.
В наличии
Код товара: 627379
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 140 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
32х27х5
Вес, г.
160
Описание товара Кабель прямого подключения D-Link DEM-CB300S/D1A
Твинаксиальный пассивный 10G SFP+ кабель предназначен для соединения (1) между собой коммутаторов с 10G портами. Кабель DEM-CB300S оснащен разъемами SFP+ и используется для подключения на расстоянии до 3 м.
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Твинаксиальный пассивный 10G SFP+ кабель предназначен для соединения (1) между собой коммутаторов с 10G портами. Кабель DEM-CB300S оснащен разъемами SFP+ и используется для подключения на расстоянии до 3 м.
Кабель прямого подключения D-Link DEM-CB300S/D1A - купить по цене 4140 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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