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Медиаконвертер MikroTik SFP-RJ45 (RBFTC11) купить с доставкой в Москве
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Медиаконвертер MikroTik SFP-RJ45 (RBFTC11)

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Медиаконвертер MikroTik SFP-RJ45 (RBFTC11) - фото 1
Медиаконвертер MikroTik SFP-RJ45 (RBFTC11) - фото 2
Медиаконвертер MikroTik SFP-RJ45 (RBFTC11) - фото 3
Медиаконвертер MikroTik SFP-RJ45 (RBFTC11) - фото 4
Медиаконвертер MikroTik SFP-RJ45 (RBFTC11) - фото 5
Медиаконвертер MikroTik SFP-RJ45 (RBFTC11) - фото 6
Медиаконвертер MikroTik SFP-RJ45 (RBFTC11) - фото 7
Медиаконвертер MikroTik SFP-RJ45 (RBFTC11) - фото 8
Медиаконвертер MikroTik SFP-RJ45 (RBFTC11) - фото 9
Медиаконвертер MikroTik SFP-RJ45 (RBFTC11) - фото 10
Медиаконвертер MikroTik SFP-RJ45 (RBFTC11) - фото 11
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Медиаконвертер MikroTik SFP-RJ45 (RBFTC11) - фото 14
Медиаконвертер MikroTik SFP-RJ45 (RBFTC11) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Медиаконвертер
  • Медиаконвертер MikroTik SFP-RJ45 (RBFTC11) - фото 1
  • Медиаконвертер MikroTik SFP-RJ45 (RBFTC11) - фото 2
  • Медиаконвертер MikroTik SFP-RJ45 (RBFTC11) - фото 3
  • Медиаконвертер MikroTik SFP-RJ45 (RBFTC11) - фото 4
  • Медиаконвертер MikroTik SFP-RJ45 (RBFTC11) - фото 5
  • Медиаконвертер MikroTik SFP-RJ45 (RBFTC11) - фото 6
  • Медиаконвертер MikroTik SFP-RJ45 (RBFTC11) - фото 7
  • Медиаконвертер MikroTik SFP-RJ45 (RBFTC11) - фото 8
  • Медиаконвертер MikroTik SFP-RJ45 (RBFTC11) - фото 9
  • Медиаконвертер MikroTik SFP-RJ45 (RBFTC11) - фото 10
  • Медиаконвертер MikroTik SFP-RJ45 (RBFTC11) - фото 11
  • Медиаконвертер MikroTik SFP-RJ45 (RBFTC11) - фото 12
  • Медиаконвертер MikroTik SFP-RJ45 (RBFTC11) - фото 13
  • Медиаконвертер MikroTik SFP-RJ45 (RBFTC11) - фото 14
  • Медиаконвертер MikroTik SFP-RJ45 (RBFTC11) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 380 руб. 
Начислим 117 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627263
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Медиаконвертер MikroTik SFP-RJ45 (RBFTC11)
4 380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mikrotik
Тип товара
Медиаконвертер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х10х6
Вес, г.
530

Описание товара Медиаконвертер MikroTik SFP-RJ45 (RBFTC11)

Медиаконвертер MikroTik RBFTC11 является устройством, необходимым пользователям, которым нужно преобразовать оптическую линию связи в медную. Скорость при этом должна оставаться на отметке в 1 Гб/сек. Отметим, что данное устройство питается через порт Ethernet, используя для этого технологию PoE. Комплектуется конвертер блоком питания. К отличительным особенностям медиаконвертера Медиаконвертер MikroTik RBFTC11 можно отнести тот факт, что он находится в водонепроницаемом корпусе, значительно увеличивающем срок возможной эксплуатации, поскольку попадание влаги внутрь минимизировано. Также отметим, что закрепляется крышка винтом, который должен избавить оборудование от вмешательства со стороны. Также производитель позаботился и том, чтобы устройство можно было использовать повсеместно. Для этого внутри корпуса расположен специальный отсек, закрепляющийся винтом — он служит фиксатором для посадочной рамки, которая позволяет крепить устройство хоть на трубе, если есть хомуты, хоть на стене. Разумеется, в корпусе есть и все необходимые яркие индикаторы, которые показывают пользователям, как работает устройство и в каком состоянии оно находится.

Отзывы о товаре Медиаконвертер MikroTik SFP-RJ45 (RBFTC11)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Mikrotik
Тип товара
Медиаконвертер
Страна производитель
Китай
Описание
Медиаконвертер MikroTik RBFTC11 является устройством, необходимым пользователям, которым нужно преобразовать оптическую линию связи в медную. Скорость при этом должна оставаться на отметке в 1 Гб/сек. Отметим, что данное устройство питается через порт Ethernet, используя для этого технологию PoE. Комплектуется конвертер блоком питания. К отличительным особенностям медиаконвертера Медиаконвертер MikroTik RBFTC11 можно отнести тот факт, что он находится в водонепроницаемом корпусе, значительно увеличивающем срок возможной эксплуатации, поскольку попадание влаги внутрь минимизировано. Также отметим, что закрепляется крышка винтом, который должен избавить оборудование от вмешательства со стороны. Также производитель позаботился и том, чтобы устройство можно было использовать повсеместно. Для этого внутри корпуса расположен специальный отсек, закрепляющийся винтом — он служит фиксатором для посадочной рамки, которая позволяет крепить устройство хоть на трубе, если есть хомуты, хоть на стене. Разумеется, в корпусе есть и все необходимые яркие индикаторы, которые показывают пользователям, как работает устройство и в каком состоянии оно находится.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Медиаконвертер MikroTik SFP-RJ45 (RBFTC11) - по цене 4380 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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