Медиаконвертер MikroTik SFP-RJ45 (RBFTC11)
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Характеристики
Описание товара Медиаконвертер MikroTik SFP-RJ45 (RBFTC11)
Медиаконвертер MikroTik RBFTC11 является устройством, необходимым пользователям, которым нужно преобразовать оптическую линию связи в медную. Скорость при этом должна оставаться на отметке в 1 Гб/сек. Отметим, что данное устройство питается через порт Ethernet, используя для этого технологию PoE. Комплектуется конвертер блоком питания. К отличительным особенностям медиаконвертера Медиаконвертер MikroTik RBFTC11 можно отнести тот факт, что он находится в водонепроницаемом корпусе, значительно увеличивающем срок возможной эксплуатации, поскольку попадание влаги внутрь минимизировано. Также отметим, что закрепляется крышка винтом, который должен избавить оборудование от вмешательства со стороны. Также производитель позаботился и том, чтобы устройство можно было использовать повсеместно. Для этого внутри корпуса расположен специальный отсек, закрепляющийся винтом — он служит фиксатором для посадочной рамки, которая позволяет крепить устройство хоть на трубе, если есть хомуты, хоть на стене. Разумеется, в корпусе есть и все необходимые яркие индикаторы, которые показывают пользователям, как работает устройство и в каком состоянии оно находится.
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