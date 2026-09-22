SFP Модуль MikroTik S-55DLC80D 1.25Gbps, SM, 1550nm, 80km, Dual LC connector
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
SFP
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1550
Длина волны RX, нм
1550
Дальность передачи данных, км
80
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 430 руб.
В наличии
Код товара: 723193
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Загружаем...
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Загружаем...
3 430 руб.
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Характеристики
Бренд
Форм-фактор
SFP
Цвет
серый
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1550
Длина волны RX, нм
1550
Скорость передачи данных, Гбит/с
1.25 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
80
Питание
3.3 В
Страна производитель
Китай
Вес, г.
100
Описание товара SFP Модуль MikroTik S-55DLC80D 1.25Gbps, SM, 1550nm, 80km, Dual LC connector
трансивер, скорость передачи данных до 1250 Мбит/с, два коннектора LC, 1550нм, до 80км
Магазины и пункты выдачи в Москве
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Бренд
Форм-фактор
SFP
Цвет
серый
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1550
Длина волны RX, нм
1550
Скорость передачи данных, Гбит/с
1.25 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
80
Питание
3.3 В
Страна производитель
Китай
трансивер, скорость передачи данных до 1250 Мбит/с, два коннектора LC, 1550нм, до 80км
Купить SFP Модуль MikroTik S-55DLC80D 1.25Gbps, SM, 1550nm, 80km, Dual LC connector - по цене 3430 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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