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Медиаконвертер D-Link DMC-F15SC/B1A купить с доставкой в Москве
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Медиаконвертер D-Link DMC-F15SC/B1A

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Медиаконвертер D-Link DMC-F15SC/B1A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Медиаконвертер
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xSC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1310
Дальность передачи данных, км
15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-16%
3 460 руб.  4 110 руб. 
Начислим 90 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627267
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Медиаконвертер D-Link DMC-F15SC/B1A
3 460 руб. -16%
4 110 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Медиаконвертер
Цвет
черный
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xSC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1310
Функции
преобразование среды передачи
Скорость передачи данных, Гбит/с
0.1 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
15
Интерфейсы
1x RJ45, 1x SC
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х7х3
Вес, г.
240

Описание товара Медиаконвертер D-Link DMC-F15SC/B1A

Оптический медиаконвертер со скоростью до 100 Мбит/с, созданный для организации линков по одномодовому кабелю длиной до 15 км. Идеально подходит для подключения удаленных филиалов, систем безопасности и систем умного дома по классическим интерфейсам RJ-45 и SC.

Отзывы о товаре Медиаконвертер D-Link DMC-F15SC/B1A




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Медиаконвертер
Цвет
черный
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xSC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1310
Функции
преобразование среды передачи
Скорость передачи данных, Гбит/с
0.1 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
15
Интерфейсы
1x RJ45, 1x SC
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Страна производитель
Китай
Описание
Оптический медиаконвертер со скоростью до 100 Мбит/с, созданный для организации линков по одномодовому кабелю длиной до 15 км. Идеально подходит для подключения удаленных филиалов, систем безопасности и систем умного дома по классическим интерфейсам RJ-45 и SC.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Медиаконвертер D-Link DMC-F15SC/B1A – стоимость товара 3460 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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