Медиаконвертер TP-Link MC210CS
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Характеристики
Описание товара Медиаконвертер TP-Link MC210CS
Медиаконвертер TP-Link MC210CS является высокотехнологичным и надежным устройством, которое подойдет пользователям, желающим преобразовать сигнал формата 1000BASE-LX/LH и передать его на витую пару 10/100/1000Base-T. Кроме того, передавать сигнал можно и в обратном направлении. Медиаконвертер TP-Link MC210CS оснащен разъемом CS, через который подключается одномодовый оптоволоконный кабель — такая комбинация дает на выходе стабильный и бесперебойный сигнал, что крайне важно при передаче больших объемов различных данных. Передавая и принимая данные, устройство функционирует при длине волны 1 310 нм, а использование длинноволнового лазера позволяет добиться максимальной возможной скорости. Также отметим, что на корпусе имеются специальные индикаторы — они позволяют пользователям понимать, в каком режиме конвертер находится в данный момент, что значительно упрощает эксплуатацию устройства. Кроме того, корпус сделан из прочного металла — это не дает пыли и влаге повредить комплектующие, расположенные внутри, что повышает срок возможного использования конвертера.
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