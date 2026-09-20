Медиаконвертер TP-Link MC200CM
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Характеристики
Описание товара Медиаконвертер TP-Link MC200CM
Медиаконвертер TP-Link MC200CM – устройство, которое служит для преобразования сигнала и последующего соединения оптоволоконного кабеля 1000BASE-SX с витой парой 1000Base-T и наоборот. Разработан специально под стандарты IEEE802.3ab 1000Base-T и IEEE802.3z 1000Base-SX и предназначен для использования с многомодовым оптоволоконным кабелем, подключаемым по разъему SC. При передаче и получении данных работает на длине волны 850 нм и относится к классу приборов, использующих коротковолновой лазер (SX) при осуществлении передачи с максимальной скоростью. Среди других функций медиаконвертера TP-Link MC200CM можно отметить возможность его использования в качестве независимого изделия (для MC200CM не требуется шасси для крепления) или вместе с 19?? специальным шасси TP-LINK с поддержкой Auto MDI/MDI-X для порта ТХ, а также оснащенного светодиодными индикаторами состояния. Он позволяет увеличить протяженность оптоволоконного канала на расстояние до 0,55 км. При этом скорость в полнодуплексном режиме для обоих портов ТХ и FX составляет 1000 Мбит/с. Предусмотрена возможность переключения режимов Force /Auto transfer для порта FX. Установленные светодиодные индикаторы позволяют быстро и удобно отслеживать активность сети. Используется внешний блок питания.
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