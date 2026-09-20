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Медиаконвертер TP-Link MC112CS купить с доставкой в Москве
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Медиаконвертер TP-Link MC112CS

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Медиаконвертер TP-Link MC112CS - фото 1
Медиаконвертер TP-Link MC112CS - фото 2
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Медиаконвертер TP-Link MC112CS - фото 5
Медиаконвертер TP-Link MC112CS - фото 6
Медиаконвертер TP-Link MC112CS - фото 7
Медиаконвертер TP-Link MC112CS - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Медиаконвертер
  • Медиаконвертер TP-Link MC112CS - фото 1
  • Медиаконвертер TP-Link MC112CS - фото 2
  • Медиаконвертер TP-Link MC112CS - фото 3
  • Медиаконвертер TP-Link MC112CS - фото 4
  • Медиаконвертер TP-Link MC112CS - фото 5
  • Медиаконвертер TP-Link MC112CS - фото 6
  • Медиаконвертер TP-Link MC112CS - фото 7
  • Медиаконвертер TP-Link MC112CS - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 540936
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Медиаконвертер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х17х8
Вес, г.
460

Описание товара Медиаконвертер TP-Link MC112CS

Медиаконвертер TP-Link MC112CS поддерживает стандарты 802.3u 10/100Base-TX, 100Base-FX и выступает в качестве связующего звена между медным и оптоволоконным участками сети. Рассчитанное на использование в высокоскоростных сетях коммутационное устройство реализует технологию WDM и поддерживает как передачу, так и получение данных по одному оптоволоконному кабелю. Медиаконвертер TP-Link MC112CS, преобразующий электрический сигнал сети в оптический, оборудован интерфейсами 1x RJ-45 (10/100 Мб/с), 1x SС (100 Мб/с). Активность в сети и ход процесса обмена данными позволяют отслеживать светодиодные индикаторы на корпусе устройства. Прибор получает питание от адаптера сети 220 В.

Отзывы о товаре Медиаконвертер TP-Link MC112CS




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Медиаконвертер
Страна производитель
Китай
Описание
Медиаконвертер TP-Link MC112CS поддерживает стандарты 802.3u 10/100Base-TX, 100Base-FX и выступает в качестве связующего звена между медным и оптоволоконным участками сети. Рассчитанное на использование в высокоскоростных сетях коммутационное устройство реализует технологию WDM и поддерживает как передачу, так и получение данных по одному оптоволоконному кабелю. Медиаконвертер TP-Link MC112CS, преобразующий электрический сигнал сети в оптический, оборудован интерфейсами 1x RJ-45 (10/100 Мб/с), 1x SС (100 Мб/с). Активность в сети и ход процесса обмена данными позволяют отслеживать светодиодные индикаторы на корпусе устройства. Прибор получает питание от адаптера сети 220 В.
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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