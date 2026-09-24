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Медиаконвертер ORIGO OMCG10SC/A1A купить с доставкой в Москве
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Медиаконвертер ORIGO OMCG10SC/A1A

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Медиаконвертер ORIGO OMCG10SC/A1A - фото 1
Медиаконвертер ORIGO OMCG10SC/A1A - фото 2
Медиаконвертер ORIGO OMCG10SC/A1A - фото 3
Медиаконвертер ORIGO OMCG10SC/A1A - фото 4
Медиаконвертер ORIGO OMCG10SC/A1A - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xSC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1310
Дальность передачи данных, км
10
  • Медиаконвертер ORIGO OMCG10SC/A1A - фото 1
  • Медиаконвертер ORIGO OMCG10SC/A1A - фото 2
  • Медиаконвертер ORIGO OMCG10SC/A1A - фото 3
  • Медиаконвертер ORIGO OMCG10SC/A1A - фото 4
  • Медиаконвертер ORIGO OMCG10SC/A1A - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 890 руб. 
Начислим 54 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723319
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Медиаконвертер ORIGO OMCG10SC/A1A
2 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ORIGO
Цвет
черный
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xSC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1310
Дальность передачи данных, км
10
Интерфейсы
• Порт 10/100/1000Base-T с разъемом RJ-45 • Порт 1000Base-LX с разъемом SC
Страна производитель
Китай
Вес, г.
250

Описание товара Медиаконвертер ORIGO OMCG10SC/A1A

Медиаконвертер OMCG10SC преобразует сигнал стандарта 1000Base-T Gigabit Ethernet по витой паре в сигнал стандарта 1000Base-LX Gigabit Ethernet по одномодовому оптическому кабелю, что позволяет увеличить расстояние соединения до 10 км между двумя устройствами. Данный медиаконвертер оснащен одним портом с разъемом RJ-45 для витой пары и одним портом с разъемом SC для оптоволоконного кабеля.

Отзывы о товаре Медиаконвертер ORIGO OMCG10SC/A1A




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Характеристики
Бренд
ORIGO
Цвет
черный
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xSC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1310
Дальность передачи данных, км
10
Интерфейсы
• Порт 10/100/1000Base-T с разъемом RJ-45 • Порт 1000Base-LX с разъемом SC
Страна производитель
Китай
Описание
Медиаконвертер OMCG10SC преобразует сигнал стандарта 1000Base-T Gigabit Ethernet по витой паре в сигнал стандарта 1000Base-LX Gigabit Ethernet по одномодовому оптическому кабелю, что позволяет увеличить расстояние соединения до 10 км между двумя устройствами. Данный медиаконвертер оснащен одним портом с разъемом RJ-45 для витой пары и одним портом с разъемом SC для оптоволоконного кабеля.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Медиаконвертер ORIGO OMCG10SC/A1A - по цене 2890 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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