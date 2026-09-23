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Трансивер D-Link 431XT/B1A купить с доставкой в Москве
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Трансивер D-Link 431XT/B1A

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Трансивер D-Link 431XT/B1A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Трансиверы
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Длина волны TX, нм
850
Длина волны RX, нм
850
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 780 руб. 
Начислим 78 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541002
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Трансивер D-Link 431XT/B1A
2 780 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Трансиверы
Цвет
серый
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Длина волны TX, нм
850
Длина волны RX, нм
850
Функции
DDM
Скорость передачи данных, Гбит/с
10 Гбит/с
Питание
3.3 В
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х15
Вес, г.
70

Описание товара Трансивер D-Link 431XT/B1A

Трансивер SFP+ DEM-431XT для многомодового оптического кабеля разработан для установки в порт SFP+ (Enhanced Small Form-Factor Pluggable) сетевого устройства с целью приема и передачи данных по оптоволоконным кабелям. Данный трансивер выполнен в компактном корпусе и обеспечивает высокоскоростную и надежную передачу данных, используя длину волны 850 нм, на расстояния до 300 м, а также простоту в установке. DEM-431XT предлагает пользователям широкие возможности подключения к сетям 10 Gigabit Ethernet при работе в дата-центрах и при решении задач провайдеров телекоммуникационных услуг. DEM-431XT использует улучшенный формат Small Form-factor Pluggable (SFP+). Форм-фактор SFP+ меньше, чем другие форм-факторы, такие как Xenpak, X2 и 10G XFP, и обеспечивает низкие издержки, низкую рассеиваемую мощность и высокую плотность портов. Трансивер DEM-431XT использует стандартный дуплексный разъем (LC-коннектор) для подключения оптоволоконных кабелей. Он соответствует промышленным стандартам и совместим с коммутаторами D-Link 10 Gigabit Ethernet. Все трансиверы D-Link поддерживают возможность горячего подключения. Подключение трансивера к включенному устройству не приведет к возникновению каких-либо проблем. Это позволяет подключать или отключать трансивер без прерывания работы остальной сети, что облегчает техническое обслуживание и значительно сокращает время простоя.

Отзывы о товаре Трансивер D-Link 431XT/B1A




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Трансиверы
Цвет
серый
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Длина волны TX, нм
850
Длина волны RX, нм
850
Функции
DDM
Скорость передачи данных, Гбит/с
10 Гбит/с
Питание
3.3 В
Страна производитель
Китай
Описание
Трансивер SFP+ DEM-431XT для многомодового оптического кабеля разработан для установки в порт SFP+ (Enhanced Small Form-Factor Pluggable) сетевого устройства с целью приема и передачи данных по оптоволоконным кабелям. Данный трансивер выполнен в компактном корпусе и обеспечивает высокоскоростную и надежную передачу данных, используя длину волны 850 нм, на расстояния до 300 м, а также простоту в установке. DEM-431XT предлагает пользователям широкие возможности подключения к сетям 10 Gigabit Ethernet при работе в дата-центрах и при решении задач провайдеров телекоммуникационных услуг. DEM-431XT использует улучшенный формат Small Form-factor Pluggable (SFP+). Форм-фактор SFP+ меньше, чем другие форм-факторы, такие как Xenpak, X2 и 10G XFP, и обеспечивает низкие издержки, низкую рассеиваемую мощность и высокую плотность портов. Трансивер DEM-431XT использует стандартный дуплексный разъем (LC-коннектор) для подключения оптоволоконных кабелей. Он соответствует промышленным стандартам и совместим с коммутаторами D-Link 10 Gigabit Ethernet. Все трансиверы D-Link поддерживают возможность горячего подключения. Подключение трансивера к включенному устройству не приведет к возникновению каких-либо проблем. Это позволяет подключать или отключать трансивер без прерывания работы остальной сети, что облегчает техническое обслуживание и значительно сокращает время простоя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Трансивер D-Link 431XT/B1A - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2780 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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