Трансивер D-Link 431XT/B1A
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Характеристики
Описание товара Трансивер D-Link 431XT/B1A
Трансивер SFP+ DEM-431XT для многомодового оптического кабеля разработан для установки в порт SFP+ (Enhanced Small Form-Factor Pluggable) сетевого устройства с целью приема и передачи данных по оптоволоконным кабелям. Данный трансивер выполнен в компактном корпусе и обеспечивает высокоскоростную и надежную передачу данных, используя длину волны 850 нм, на расстояния до 300 м, а также простоту в установке. DEM-431XT предлагает пользователям широкие возможности подключения к сетям 10 Gigabit Ethernet при работе в дата-центрах и при решении задач провайдеров телекоммуникационных услуг. DEM-431XT использует улучшенный формат Small Form-factor Pluggable (SFP+). Форм-фактор SFP+ меньше, чем другие форм-факторы, такие как Xenpak, X2 и 10G XFP, и обеспечивает низкие издержки, низкую рассеиваемую мощность и высокую плотность портов. Трансивер DEM-431XT использует стандартный дуплексный разъем (LC-коннектор) для подключения оптоволоконных кабелей. Он соответствует промышленным стандартам и совместим с коммутаторами D-Link 10 Gigabit Ethernet. Все трансиверы D-Link поддерживают возможность горячего подключения. Подключение трансивера к включенному устройству не приведет к возникновению каких-либо проблем. Это позволяет подключать или отключать трансивер без прерывания работы остальной сети, что облегчает техническое обслуживание и значительно сокращает время простоя.
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