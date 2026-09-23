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Модуль MikroTik S-31DLC20D SFP купить с доставкой в Москве
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Модуль MikroTik S-31DLC20D SFP

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Модуль MikroTik S-31DLC20D SFP - фото 4
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Трансиверы
  • Модуль MikroTik S-31DLC20D SFP - фото 1
  • Модуль MikroTik S-31DLC20D SFP - фото 2
  • Модуль MikroTik S-31DLC20D SFP - фото 3
  • Модуль MikroTik S-31DLC20D SFP - фото 4
  • Модуль MikroTik S-31DLC20D SFP - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 340 руб. 
Начислим 70 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627253
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Модуль MikroTik S-31DLC20D SFP
2 340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mikrotik
Тип товара
Трансиверы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х1х1
Вес, г.
20

Описание товара Модуль MikroTik S-31DLC20D SFP

S-31DLC20D - SFP трансивер 1.25G с длиной волны 1310nm и двумя разъемами LC, длина кабеля до 20 км для одномодного кабеля. Имеется функция DDM. Модуль овместим с RB260GS, RB2011iLS, RB2011iLS-IN, RB2011UiAS-IN, RB2011UiAS-РМ, RB2011UiAS-2HnD, RB2011UiAS-2HnD-IN, CCR1036-12G-4S, CRS125-24G-1S-IN, CRS125-24G-1S-RM и CRS125-24G-1S-2HnD-IN и другим аналогичный оборудованием. Передача и прием данных идут по разным волокнам, что позволяет использовать с разных сторон канала одинаковые оптические модули. Использовать двунаправленные SFP модули для создания новых сетей не нужно, т.к. идет перерасход оптического волокна

Отзывы о товаре Модуль MikroTik S-31DLC20D SFP




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Характеристики
Бренд
Mikrotik
Тип товара
Трансиверы
Страна производитель
Китай
Описание
S-31DLC20D - SFP трансивер 1.25G с длиной волны 1310nm и двумя разъемами LC, длина кабеля до 20 км для одномодного кабеля. Имеется функция DDM. Модуль овместим с RB260GS, RB2011iLS, RB2011iLS-IN, RB2011UiAS-IN, RB2011UiAS-РМ, RB2011UiAS-2HnD, RB2011UiAS-2HnD-IN, CCR1036-12G-4S, CRS125-24G-1S-IN, CRS125-24G-1S-RM и CRS125-24G-1S-2HnD-IN и другим аналогичный оборудованием. Передача и прием данных идут по разным волокнам, что позволяет использовать с разных сторон канала одинаковые оптические модули. Использовать двунаправленные SFP модули для создания новых сетей не нужно, т.к. идет перерасход оптического волокна
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Модуль MikroTik S-31DLC20D SFP - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2340 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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