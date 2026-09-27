Медиаконвертер TP-Link MC211CS-2
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Характеристики
Тип товара
Медиаконвертер
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xSC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1550
Длина волны RX, нм
1310
Дальность передачи данных, км
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 610 руб.
В наличии
Код товара: 741276
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2 610 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Медиаконвертер
Цвет
черный
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xSC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1550
Длина волны RX, нм
1310
Скорость передачи данных, Гбит/с
1 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
2
Интерфейсы
1 ? RJ?45 (10/100/1000BASE?T), 1 ? SC (одномодовое волокно)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х15х7
Вес, г.
200
Описание товара Медиаконвертер TP-Link MC211CS-2
Медиаконвертер TP-Link в чёрном корпусе — практичное решение для передачи данных по одномодовому оптоволоконному кабелю. Модель поддерживает скорость до 1 Гбит/с и обеспечивает дальность передачи до 2 км, помогая соединять сетевое оборудование на значительном расстоянии. Исполнение Simplex и один оптический разъём SC делают подключение понятным и удобным. Для передачи используется длина волны TX 1550 нм, для приёма — RX 1310 нм. Вес устройства составляет 200 г.
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Бренд
Тип товара
Медиаконвертер
Цвет
черный
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xSC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1550
Длина волны RX, нм
1310
Скорость передачи данных, Гбит/с
1 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
2
Интерфейсы
1 ? RJ?45 (10/100/1000BASE?T), 1 ? SC (одномодовое волокно)
Страна производитель
Китай
Медиаконвертер TP-Link в чёрном корпусе — практичное решение для передачи данных по одномодовому оптоволоконному кабелю. Модель поддерживает скорость до 1 Гбит/с и обеспечивает дальность передачи до 2 км, помогая соединять сетевое оборудование на значительном расстоянии. Исполнение Simplex и один оптический разъём SC делают подключение понятным и удобным. Для передачи используется длина волны TX 1550 нм, для приёма — RX 1310 нм. Вес устройства составляет 200 г.
Медиаконвертер TP-Link MC211CS-2 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2610 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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