SFP трнасивер Intel E10GSFPSR FTLX8571D3BCV-IT
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевая карта
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 550 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 622345
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сетевая карта
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х7х3
Вес, г.
90
Описание товара SFP трнасивер Intel E10GSFPSR FTLX8571D3BCV-IT
INTEL E10GSFPSR FTLX8571D3BCV-IT / FTLX8571D3BCL модуль Ethernet SFP+ SR Optics для Intel Ethernet Server Adapter X520-DA2 Максимальная длина кабеля до 0.3 км (до 300 метров) на скорости 10 Гбит/с (зависит от типа кабеля).
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INTEL E10GSFPSR FTLX8571D3BCV-IT / FTLX8571D3BCL модуль Ethernet SFP+ SR Optics для Intel Ethernet Server Adapter X520-DA2 Максимальная длина кабеля до 0.3 км (до 300 метров) на скорости 10 Гбит/с (зависит от типа кабеля).
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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