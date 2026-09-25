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Медиаконвертер TP-Link MC212CS-2 купить с доставкой в Москве
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Медиаконвертер TP-Link MC212CS-2

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Медиаконвертер TP-Link MC212CS-2 - фото 1
Медиаконвертер TP-Link MC212CS-2 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Медиаконвертер
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xSC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1550
Дальность передачи данных, км
2
  • Медиаконвертер TP-Link MC212CS-2 - фото 1
  • Медиаконвертер TP-Link MC212CS-2 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 610 руб. 
Начислим 74 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741277
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Медиаконвертер TP-Link MC212CS-2
2 610 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Медиаконвертер
Цвет
черный
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xSC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1550
Скорость передачи данных, Гбит/с
1 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
2
Интерфейсы
1? RJ?45 (медный), 1? SC (оптический)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х17х7
Вес, г.
200

Описание товара Медиаконвертер TP-Link MC212CS-2

Медиаконвертер TP-Link в чёрном корпусе — практичное решение для передачи данных по одномодовому оптоволоконному кабелю на скорости до 1 Гбит/с. Модель оснащена оптическим разъёмом SC и поддерживает дальность передачи до 2 км, помогая организовать стабильное соединение на заметном расстоянии. Исполнение Simplex и разнесённые длины волн: 1310 нм для TX и 1550 нм для RX. Вес устройства составляет всего 200 г, поэтому его удобно размещать в сетевой инфраструктуре без лишней нагрузки.

Отзывы о товаре Медиаконвертер TP-Link MC212CS-2




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Медиаконвертер
Цвет
черный
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xSC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1550
Скорость передачи данных, Гбит/с
1 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
2
Интерфейсы
1? RJ?45 (медный), 1? SC (оптический)
Страна производитель
Китай
Описание
Медиаконвертер TP-Link в чёрном корпусе — практичное решение для передачи данных по одномодовому оптоволоконному кабелю на скорости до 1 Гбит/с. Модель оснащена оптическим разъёмом SC и поддерживает дальность передачи до 2 км, помогая организовать стабильное соединение на заметном расстоянии. Исполнение Simplex и разнесённые длины волн: 1310 нм для TX и 1550 нм для RX. Вес устройства составляет всего 200 г, поэтому его удобно размещать в сетевой инфраструктуре без лишней нагрузки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Медиаконвертер TP-Link MC212CS-2 - по цене 2610 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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