Медиаконвертер Osnovo OSN-11563
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Характеристики
Тип товара
Медиаконвертер
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xSC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1550
Дальность передачи данных, км
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 010 руб.
В наличии
Код товара: 741245
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2 010 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Медиаконвертер
Цвет
серебристый, черный
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xSC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1550
Скорость передачи данных, Гбит/с
0.1 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
20
Интерфейсы
1?RJ?45, 1?SC
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х12х6
Вес, г.
200
Описание товара Медиаконвертер Osnovo OSN-11563
Медиаконвертер Osnovo OSN?11563 предназначен для преобразования Ethernet?сигнала 10/100 Мбит/с в оптический канал. Устройство работает по одномодовому волокну с технологией WDM, используя разъём SC и длины волн 1310/1550 нм. Максимальная дальность передачи достигает 20 км. Модель оснащена портом RJ?45, поддерживает автоопределение MDI/MDI?X и стандарты IEEE 802.3. Корпус выполнен из металла, питание — DC 5V.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Медиаконвертер
Цвет
серебристый, черный
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xSC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1550
Скорость передачи данных, Гбит/с
0.1 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
20
Интерфейсы
1?RJ?45, 1?SC
Страна производитель
Китай
Медиаконвертер Osnovo OSN?11563 предназначен для преобразования Ethernet?сигнала 10/100 Мбит/с в оптический канал. Устройство работает по одномодовому волокну с технологией WDM, используя разъём SC и длины волн 1310/1550 нм. Максимальная дальность передачи достигает 20 км. Модель оснащена портом RJ?45, поддерживает автоопределение MDI/MDI?X и стандарты IEEE 802.3. Корпус выполнен из металла, питание — DC 5V.
Купить Медиаконвертер Osnovo OSN-11563 - по цене 2010 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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