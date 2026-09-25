SFP-трансивер TP-Link SM5110-SR
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Характеристики
Форм-фактор
SFP+
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
2xLC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Длина волны TX, нм
850
Длина волны RX, нм
850
Дальность передачи данных, км
0.3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 310 руб.
В наличии
Код товара: 723675
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2 310 руб.
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Характеристики
Бренд
Форм-фактор
SFP+
Цвет
серебристый
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
2xLC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Длина волны TX, нм
850
Длина волны RX, нм
850
Скорость передачи данных, Гбит/с
10 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
0.3
Интерфейсы
Ethernet 10GBase-SR
Страна производитель
Китай
Вес, г.
60
Описание товара SFP-трансивер TP-Link SM5110-SR
SFP+ модуль TP-LINK [TL-SM5110-SR] с серебристым металлическим корпусом выпускается в качестве трансивера для приема и передачи данных по многомодовой оптоволоконной линии стандарта Ethernet 10 ГБит/с. Модуль с разъемом LC/UPC использует длину волны 850 нм и поддерживает использование на кабеле длиной до 300 м. Модуль SFP+ для обеспечения дуплексной связи TP-LINK [TL-SM5110-SR] поддерживает горячую замену и цифровой диагностический мониторинг (DDM). Вы сможете использовать интерфейсный модуль с коммутаторами с портами 10G SFP+.
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Бренд
Форм-фактор
SFP+
Цвет
серебристый
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
2xLC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Длина волны TX, нм
850
Длина волны RX, нм
850
Скорость передачи данных, Гбит/с
10 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
0.3
Интерфейсы
Ethernet 10GBase-SR
Развернуть
Страна производитель
Китай
SFP+ модуль TP-LINK [TL-SM5110-SR] с серебристым металлическим корпусом выпускается в качестве трансивера для приема и передачи данных по многомодовой оптоволоконной линии стандарта Ethernet 10 ГБит/с. Модуль с разъемом LC/UPC использует длину волны 850 нм и поддерживает использование на кабеле длиной до 300 м. Модуль SFP+ для обеспечения дуплексной связи TP-LINK [TL-SM5110-SR] поддерживает горячую замену и цифровой диагностический мониторинг (DDM). Вы сможете использовать интерфейсный модуль с коммутаторами с портами 10G SFP+.
Купить SFP-трансивер TP-Link SM5110-SR - по цене 2310 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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