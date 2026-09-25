SFP-трансивер TP-Link SM311LM
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Характеристики
Описание товара SFP-трансивер TP-Link SM311LM
TP-Link TL-SM311LM нужен, когда сеть выходит за пределы одного помещения или требуется более надежный аплинк, чем обычная витая пара. В реальных объектах это происходит быстро: появляется второй шкаф на этаже, серверная зона, складская часть, отдельный кабинет руководства, точки доступа в дальних помещениях. В этот момент хочется не "тянуть медь как получится", а сделать нормальную магистраль, которая работает стабильно и не зависит от помех. SFP-модуль решает задачу просто: вставили TL-SM311LM в SFP-слот коммутатора, подключили оптический патчкорд - и порт становится оптическим. Дальше вы можете связать два коммутатора, подключить распределительный шкаф или вывести аплинк к ядру сети. В итоге сеть становится аккуратной и предсказуемой, а дальнейшее расширение не превращается в хаос.
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