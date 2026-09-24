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Медиаконвертер ORIGO OMCF02SC/A1A купить с доставкой в Москве
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Медиаконвертер ORIGO OMCF02SC/A1A

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Медиаконвертер ORIGO OMCF02SC/A1A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Медиаконвертер
Форм-фактор
SFP
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1310
Дальность передачи данных, км
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 150 руб. 
Начислим 39 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723317
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Медиаконвертер ORIGO OMCF02SC/A1A
2 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ORIGO
Тип товара
Медиаконвертер
Форм-фактор
SFP
Цвет
черный
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1310
Функции
DDM, горячая замена
Скорость передачи данных, Гбит/с
0.1 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
2
Страна производитель
Китай
Вес, г.
130

Описание товара Медиаконвертер ORIGO OMCF02SC/A1A

Медиаконвертер ORIGO в форм-факторе SFP — компактное решение для передачи данных по многомодовому оптоволоконному кабелю на расстояние до 2 км. Скорость передачи составляет 0,1 Гбит/с, а длина волны приёмника и передатчика — 1310 нм. Исполнение Simplex и оптический разъём 1xLC обеспечивают удобную конфигурацию подключения. Чёрный медиаконвертер весом всего 0,134 г не создаёт лишней нагрузки на оборудование. Поддержка горячей замены упрощает обслуживание, а функция DDM помогает контролировать параметры оптического соединения.

Отзывы о товаре Медиаконвертер ORIGO OMCF02SC/A1A




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Характеристики
Бренд
ORIGO
Тип товара
Медиаконвертер
Форм-фактор
SFP
Цвет
черный
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1310
Функции
DDM, горячая замена
Скорость передачи данных, Гбит/с
0.1 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
2
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Медиаконвертер ORIGO в форм-факторе SFP — компактное решение для передачи данных по многомодовому оптоволоконному кабелю на расстояние до 2 км. Скорость передачи составляет 0,1 Гбит/с, а длина волны приёмника и передатчика — 1310 нм. Исполнение Simplex и оптический разъём 1xLC обеспечивают удобную конфигурацию подключения. Чёрный медиаконвертер весом всего 0,134 г не создаёт лишней нагрузки на оборудование. Поддержка горячей замены упрощает обслуживание, а функция DDM помогает контролировать параметры оптического соединения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Медиаконвертер ORIGO OMCF02SC/A1A - по цене 2150 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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