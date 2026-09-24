Медиаконвертер ORIGO OMCF02SC/A1A
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Медиаконвертер
Форм-фактор
SFP
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1310
Дальность передачи данных, км
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 150 руб.
В наличии
Код товара: 723317
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2 150 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Медиаконвертер
Форм-фактор
SFP
Цвет
черный
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1310
Функции
DDM, горячая замена
Скорость передачи данных, Гбит/с
0.1 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
2
Страна производитель
Китай
Вес, г.
130
Описание товара Медиаконвертер ORIGO OMCF02SC/A1A
Медиаконвертер ORIGO в форм-факторе SFP — компактное решение для передачи данных по многомодовому оптоволоконному кабелю на расстояние до 2 км. Скорость передачи составляет 0,1 Гбит/с, а длина волны приёмника и передатчика — 1310 нм. Исполнение Simplex и оптический разъём 1xLC обеспечивают удобную конфигурацию подключения. Чёрный медиаконвертер весом всего 0,134 г не создаёт лишней нагрузки на оборудование. Поддержка горячей замены упрощает обслуживание, а функция DDM помогает контролировать параметры оптического соединения.
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Бренд
Тип товара
Медиаконвертер
Форм-фактор
SFP
Цвет
черный
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1310
Функции
DDM, горячая замена
Скорость передачи данных, Гбит/с
0.1 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
2
Развернуть
Страна производитель
Китай
Медиаконвертер ORIGO в форм-факторе SFP — компактное решение для передачи данных по многомодовому оптоволоконному кабелю на расстояние до 2 км. Скорость передачи составляет 0,1 Гбит/с, а длина волны приёмника и передатчика — 1310 нм. Исполнение Simplex и оптический разъём 1xLC обеспечивают удобную конфигурацию подключения. Чёрный медиаконвертер весом всего 0,134 г не создаёт лишней нагрузки на оборудование. Поддержка горячей замены упрощает обслуживание, а функция DDM помогает контролировать параметры оптического соединения.
Купить Медиаконвертер ORIGO OMCF02SC/A1A - по цене 2150 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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