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Медиаконвертер ORIGO OMCF15SC/A1A купить с доставкой в Москве
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Медиаконвертер ORIGO OMCF15SC/A1A

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Медиаконвертер ORIGO OMCF15SC/A1A - фото 2
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Медиаконвертер ORIGO OMCF15SC/A1A - фото 5
Медиаконвертер ORIGO OMCF15SC/A1A - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Медиаконвертер
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xSC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1310
Дальность передачи данных, км
15
  • Медиаконвертер ORIGO OMCF15SC/A1A - фото 1
  • Медиаконвертер ORIGO OMCF15SC/A1A - фото 2
  • Медиаконвертер ORIGO OMCF15SC/A1A - фото 3
  • Медиаконвертер ORIGO OMCF15SC/A1A - фото 4
  • Медиаконвертер ORIGO OMCF15SC/A1A - фото 5
  • Медиаконвертер ORIGO OMCF15SC/A1A - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 280 руб. 
Начислим 69 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741062
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Медиаконвертер ORIGO OMCF15SC/A1A
2 280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ORIGO
Тип товара
Медиаконвертер
Цвет
черный
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xSC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1310
Скорость передачи данных, Гбит/с
0.1 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
15
Интерфейсы
10/100BASE-TX, 100BASE-FX, 100BASE-TX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х12х6
Вес, г.
130

Описание товара Медиаконвертер ORIGO OMCF15SC/A1A

Медиаконвертер ORIGO OMCF15SC преобразует сигналы между витой парой и оптоволоконным кабелем. Он передаёт данные со скоростью до 100 Мбит/с, подходит для локальных сетей с разной инфраструктурой. Металлический корпус и поддержка стандартов 802.3 и 802.3u обеспечивают долговечность и совместимость с оборудованием. Эти протоколы обеспечивают совместимость с Ethernet-сетями 10/100 Мбит/с, позволяя медиаконвертеру интегрироваться в существующую инфраструктуру. Это упрощает подключение устройств с разными интерфейсами, сохраняя скорость и стабильность передачи данных. Оптическое волокно SM (single mode) с длиной волны 1310 нм передаёт данные на расстояния до 15 км без потерь качества. Это подходит для соединения удалённых офисов или сетевых сегментов, где витая пара ограничена длиной до 100 м. Устройство крепится на стену, что экономит место и упрощает монтаж. Световые индикаторы Link/Act и PWR показывают состояние соединения и питания, позволяя быстро диагностировать работу. Поддержка Auto-MDI/MDI-X устраняет необходимость вручную настраивать тип кабеля. Металл защищает устройство от механических повреждений и улучшает теплоотвод, увеличивая срок службы. Потребляемая мощность 1.5 Вт снижает нагрузку на электросеть и уменьшает тепловыделение, что важно при установке в ограниченных пространствах.

Отзывы о товаре Медиаконвертер ORIGO OMCF15SC/A1A




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Характеристики
Бренд
ORIGO
Тип товара
Медиаконвертер
Цвет
черный
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xSC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1310
Скорость передачи данных, Гбит/с
0.1 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
15
Интерфейсы
10/100BASE-TX, 100BASE-FX, 100BASE-TX
Страна производитель
Китай
Описание
Медиаконвертер ORIGO OMCF15SC преобразует сигналы между витой парой и оптоволоконным кабелем. Он передаёт данные со скоростью до 100 Мбит/с, подходит для локальных сетей с разной инфраструктурой. Металлический корпус и поддержка стандартов 802.3 и 802.3u обеспечивают долговечность и совместимость с оборудованием. Эти протоколы обеспечивают совместимость с Ethernet-сетями 10/100 Мбит/с, позволяя медиаконвертеру интегрироваться в существующую инфраструктуру. Это упрощает подключение устройств с разными интерфейсами, сохраняя скорость и стабильность передачи данных. Оптическое волокно SM (single mode) с длиной волны 1310 нм передаёт данные на расстояния до 15 км без потерь качества. Это подходит для соединения удалённых офисов или сетевых сегментов, где витая пара ограничена длиной до 100 м. Устройство крепится на стену, что экономит место и упрощает монтаж. Световые индикаторы Link/Act и PWR показывают состояние соединения и питания, позволяя быстро диагностировать работу. Поддержка Auto-MDI/MDI-X устраняет необходимость вручную настраивать тип кабеля. Металл защищает устройство от механических повреждений и улучшает теплоотвод, увеличивая срок службы. Потребляемая мощность 1.5 Вт снижает нагрузку на электросеть и уменьшает тепловыделение, что важно при установке в ограниченных пространствах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Медиаконвертер ORIGO OMCF15SC/A1A - по цене 2280 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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