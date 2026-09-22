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Медиаконвертер SNR SNR-CVT-1000B купить с доставкой в Москве
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Медиаконвертер SNR SNR-CVT-1000B

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1550
Длина волны RX, нм
1310
Дальность передачи данных, км
20
  • Медиаконвертер SNR SNR-CVT-1000B - фото 1
  • Медиаконвертер SNR SNR-CVT-1000B - фото 2
  • Медиаконвертер SNR SNR-CVT-1000B - фото 3
  • Медиаконвертер SNR SNR-CVT-1000B - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729835
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Характеристики

Бренд
SNR
Цвет
белый
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1550
Длина волны RX, нм
1310
Скорость передачи данных, Гбит/с
1 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х9х8
Вес, г.
150

Описание товара Медиаконвертер SNR SNR-CVT-1000B

Медиаконвертер осуществляет преобразование интерфейсов «витая пара – оптический кабель» для сетей Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T и 100/1000BASE-FX. Встроенный оптический передатчик предназначен для работы в одномодовом (SMF) оптическом волокне. Устройства позволяют одновременно передавать и получать сигналы на длинах волн 1550 нм и 1310 нм по одному оптическому волокну на расстояние до 20 км. Поддерживает функцию LFP (Link Fault Pass-Through), функция медиаконвертеров, включающая оба порта медиаконвертера только в том случае, если на обоих портах есть сигнал. Каждый медиаконвертер помещен в прочный металлический корпус и оснащен 1 портом RJ-45 для витой пары и оптическим портом.

Отзывы о товаре Медиаконвертер SNR SNR-CVT-1000B




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Характеристики
Бренд
SNR
Цвет
белый
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1550
Длина волны RX, нм
1310
Скорость передачи данных, Гбит/с
1 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
20
Страна производитель
Китай
Описание
Медиаконвертер осуществляет преобразование интерфейсов «витая пара – оптический кабель» для сетей Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T и 100/1000BASE-FX. Встроенный оптический передатчик предназначен для работы в одномодовом (SMF) оптическом волокне. Устройства позволяют одновременно передавать и получать сигналы на длинах волн 1550 нм и 1310 нм по одному оптическому волокну на расстояние до 20 км. Поддерживает функцию LFP (Link Fault Pass-Through), функция медиаконвертеров, включающая оба порта медиаконвертера только в том случае, если на обоих портах есть сигнал. Каждый медиаконвертер помещен в прочный металлический корпус и оснащен 1 портом RJ-45 для витой пары и оптическим портом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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