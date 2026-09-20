Медиаконвертер TP-Link MC110CS
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Характеристики
Описание товара Медиаконвертер TP-Link MC110CS
MC110CS — это медиаконвертер, служащий для преобразования сигнала и последующего соединения оптоволоконного кабеля 100BASE-FX с витой парой 100Base-TX и наоборот. Разработанный специально под стандарты IEEE 802.3u 10/100Base-TX и 100Base-FX, медиаконвертер MC110CS предназначен для использования с одномодовым оптоволоконным кабелем, подключаемым по разъему SC. При передаче и получении данных конвертер работает на длине волны 1310 нм и относится к классу приборов, использующих длинноволновой лазер (LX) при осуществлении передачи с максимальной скоростью.Среди других функций данного устройства следует отметить возможность использования медиаконвертера в качестве независимого изделия (для MC110CS не требуется шасси для крепления) или вместе с 19?? шасси TP-LINK с поддержкой Auto MDI/MDI-X и автоматического согласования в дуплексном режиме для порта ТХ, а также оснащеным светодиодными индикаторами состояния. MC110CS позволяет увеличить протяженность оптоволоконного канала на расстояние до 20 км благодаря использованию одномодового оптоволоконного кабеля.
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