Top.Mail.Ru
Медиаконвертер TP-Link MC110CS купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Медиаконвертер TP-Link MC110CS

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Медиаконвертер TP-Link MC110CS
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Медиаконвертер
Оптические разъемы
1xSC
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1310
Дальность передачи данных, км
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 540935
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Медиаконвертер
Цвет
серый
Оптические разъемы
1xSC
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1310
Дальность передачи данных, км
20
Интерфейсы
Fast Ethernet
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х17х8
Вес, г.
420

Описание товара Медиаконвертер TP-Link MC110CS

MC110CS — это медиаконвертер, служащий для преобразования сигнала и последующего соединения оптоволоконного кабеля 100BASE-FX с витой парой 100Base-TX и наоборот. Разработанный специально под стандарты IEEE 802.3u 10/100Base-TX и 100Base-FX, медиаконвертер MC110CS предназначен для использования с одномодовым оптоволоконным кабелем, подключаемым по разъему SC. При передаче и получении данных конвертер работает на длине волны 1310 нм и относится к классу приборов, использующих длинноволновой лазер (LX) при осуществлении передачи с максимальной скоростью.Среди других функций данного устройства следует отметить возможность использования медиаконвертера в качестве независимого изделия (для MC110CS не требуется шасси для крепления) или вместе с 19?? шасси TP-LINK с поддержкой Auto MDI/MDI-X и автоматического согласования в дуплексном режиме для порта ТХ, а также оснащеным светодиодными индикаторами состояния. MC110CS позволяет увеличить протяженность оптоволоконного канала на расстояние до 20 км благодаря использованию одномодового оптоволоконного кабеля.

Отзывы о товаре Медиаконвертер TP-Link MC110CS




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Медиаконвертер
Цвет
серый
Оптические разъемы
1xSC
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1310
Дальность передачи данных, км
20
Интерфейсы
Fast Ethernet
Страна производитель
Китай
Описание
MC110CS — это медиаконвертер, служащий для преобразования сигнала и последующего соединения оптоволоконного кабеля 100BASE-FX с витой парой 100Base-TX и наоборот. Разработанный специально под стандарты IEEE 802.3u 10/100Base-TX и 100Base-FX, медиаконвертер MC110CS предназначен для использования с одномодовым оптоволоконным кабелем, подключаемым по разъему SC. При передаче и получении данных конвертер работает на длине волны 1310 нм и относится к классу приборов, использующих длинноволновой лазер (LX) при осуществлении передачи с максимальной скоростью.Среди других функций данного устройства следует отметить возможность использования медиаконвертера в качестве независимого изделия (для MC110CS не требуется шасси для крепления) или вместе с 19?? шасси TP-LINK с поддержкой Auto MDI/MDI-X и автоматического согласования в дуплексном режиме для порта ТХ, а также оснащеным светодиодными индикаторами состояния. MC110CS позволяет увеличить протяженность оптоволоконного канала на расстояние до 20 км благодаря использованию одномодового оптоволоконного кабеля.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Медиаконвертер TP-Link MC110CS - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...