SFP-трансивер D-Link 310GT/A1A
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Трансиверы
Тип оптоволоконного кабеля
9/125 мкм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 920 руб.
В наличии
Код товара: 627427
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 920 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Трансиверы
Длина волны RX
1310
Длина волны TX
1310
Материал корпуса
металл
Передача сигнала на расстояние до
10
Симплекс
да
Скорость передачи данных
1000
Тип кабеля
одномодовое оптоволокно
Тип разъема
LC
Цвет
металлик
Тип оптоволоконного кабеля
9/125 мкм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х2х1
Вес, г.
70
Описание товара SFP-трансивер D-Link 310GT/A1A
Модули D-Link SFP представляют из себя трансиверы для подключения коммутаторов Gigabit Ethernet или коммутаторов 10/100 Мбит/с, оснащенных слотом SFP, к сетям Gigabit Ethernet. Модули SFP предоставляет гибкое и простое решение для обеспечения высокоскоростного подключения к сети Gigabit Ethernet.
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Бренд
Тип товара
Трансиверы
Длина волны RX
1310
Длина волны TX
1310
Материал корпуса
металл
Передача сигнала на расстояние до
10
Симплекс
да
Скорость передачи данных
1000
Тип кабеля
одномодовое оптоволокно
Тип разъема
LC
Цвет
металлик
Тип оптоволоконного кабеля
9/125 мкм
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Страна производитель
Китай
Модули D-Link SFP представляют из себя трансиверы для подключения коммутаторов Gigabit Ethernet или коммутаторов 10/100 Мбит/с, оснащенных слотом SFP, к сетям Gigabit Ethernet. Модули SFP предоставляет гибкое и простое решение для обеспечения высокоскоростного подключения к сети Gigabit Ethernet.
SFP-трансивер D-Link 310GT/A1A - данный товар вы можете купить по цене 1920 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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