Трансивер D-Link 311GT/A1A
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Характеристики
Тип товара
Трансиверы
Тип оптоволоконного кабеля
50/125 мкм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 960 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 579276
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Трансиверы
Длина волны TX
850
Материал корпуса
металл
Наличие функции DDM
нет
Передача сигнала на расстояние до
0.55
Скорость передачи данных
1000
Соответствие стандарту
802.3z
Тип кабеля
многомодовое оптоволокно
Тип разъема
LC
Цвет
серый
Тип оптоволоконного кабеля
50/125 мкм
Питание
3.3 В
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х15
Вес, г.
70
Описание товара Трансивер D-Link 311GT/A1A
Гигабитный SFP-трансивер DEM-311GT для многомодового оптического кабеля разработан для установки в порт SFP (Small Form-Factor Pluggable) сетевого устройства с целью приема и передачи данных по оптоволоконным кабелям.
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Бренд
Тип товара
Трансиверы
Длина волны TX
850
Материал корпуса
металл
Наличие функции DDM
нет
Передача сигнала на расстояние до
0.55
Скорость передачи данных
1000
Соответствие стандарту
802.3z
Тип кабеля
многомодовое оптоволокно
Тип разъема
LC
Цвет
серый
Тип оптоволоконного кабеля
50/125 мкм
Развернуть
Питание
3.3 В
Страна производитель
Китай
Гигабитный SFP-трансивер DEM-311GT для многомодового оптического кабеля разработан для установки в порт SFP (Small Form-Factor Pluggable) сетевого устройства с целью приема и передачи данных по оптоволоконным кабелям.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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