Top.Mail.Ru
Модуль MikroTik S-85DLC05D SFP купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Модуль MikroTik S-85DLC05D SFP

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Модуль MikroTik S-85DLC05D SFP - фото 1
Модуль MikroTik S-85DLC05D SFP - фото 2
Модуль MikroTik S-85DLC05D SFP - фото 3
Модуль MikroTik S-85DLC05D SFP - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Трансиверы
  • Модуль MikroTik S-85DLC05D SFP - фото 1
  • Модуль MikroTik S-85DLC05D SFP - фото 2
  • Модуль MikroTik S-85DLC05D SFP - фото 3
  • Модуль MikroTik S-85DLC05D SFP - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-11%
1 810 руб.  2 030 руб. 
Начислим 62 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627252
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Модуль MikroTik S-85DLC05D SFP
1 810 руб. -11%
2 030 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mikrotik
Тип товара
Трансиверы
Длина волны RX
850
Длина волны TX
850
Дуплекс
да
Передача сигнала на расстояние до
0.55
Тип разъема
LC
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х3х2
Вес, г.
20

Описание товара Модуль MikroTik S-85DLC05D SFP

SFP-трансивер Mikrotik S-85DLC05D представляет собой SFP-модуль с интерфейсами LC, рассчитанный на использование с многомодовым оптоволокном типа Multi Mode. Интерфейсный модуль демонстрирует наибольшую дальность приема/передачи информации по оптическому волокну на уровне 550 метров. Контроль за состоянием модуля и процессом передачи данных поддерживается через DDM. Вы сможете эксплуатировать трансивер SFP Mikrotik S-85DLC05D с маршрутизаторами моделей RB2011LS-IN, RB2011UAS-IN, RB2011UAS-RM, RB2011UAS-2HnD-IN, CCR1016-12G-BU и CCR1016-12G, а также CCR1036-12G-4S. Изделие получило серый металлический корпус.

Отзывы о товаре Модуль MikroTik S-85DLC05D SFP




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Mikrotik
Тип товара
Трансиверы
Длина волны RX
850
Длина волны TX
850
Дуплекс
да
Передача сигнала на расстояние до
0.55
Тип разъема
LC
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Описание
SFP-трансивер Mikrotik S-85DLC05D представляет собой SFP-модуль с интерфейсами LC, рассчитанный на использование с многомодовым оптоволокном типа Multi Mode. Интерфейсный модуль демонстрирует наибольшую дальность приема/передачи информации по оптическому волокну на уровне 550 метров. Контроль за состоянием модуля и процессом передачи данных поддерживается через DDM. Вы сможете эксплуатировать трансивер SFP Mikrotik S-85DLC05D с маршрутизаторами моделей RB2011LS-IN, RB2011UAS-IN, RB2011UAS-RM, RB2011UAS-2HnD-IN, CCR1016-12G-BU и CCR1016-12G, а также CCR1036-12G-4S. Изделие получило серый металлический корпус.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Модуль MikroTik S-85DLC05D SFP - этот товар вы можете купить по цене 1810 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...