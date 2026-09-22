SFP-трансивер TP-Link SM321A
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара SFP-трансивер TP-Link SM321A
Трансивер TP-LINK TL-SM321A с поддержкой стандарта 1000Base-BX осуществляет прием и передачу данных по одномодовому оптоволоконному кабелю на скоростях до 1.25 ГБит/с. Получивший компактный серебристый корпус из металла SFP-модуль можно эксплуатировать с управляемыми коммутаторами TP-LINK моделей T3700, T2700, T2600, T2500, а также T1700, T1600, T1500, MC220L. Эта модель поддерживает работу с оптоволоконной линией длиной до 10 км. SFP-трансивер TP-LINK TL-SM321A использует для передачи данных длину волны 1550 нм, при этом прием осуществляется при длине волны 1310 нм. Модуль с интерфейсами LC/UPC находит применение при организации/масштабировании корпоративной сети, в составе которой предусмотрена высокоскоростная оптоволоконная линия.
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