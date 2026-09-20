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Трансивер LR-Link LRXP1310-20ATL купить с доставкой в Москве
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Трансивер LR-Link LRXP1310-20ATL

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Трансивер LR-Link LRXP1310-20ATL
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Трансиверы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-58%
1 880 руб.  4 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 554912
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Характеристики

Бренд
Lr-Link
Тип товара
Трансиверы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х2х1
Вес, г.
20

Описание товара Трансивер LR-Link LRXP1310-20ATL

Трансивер LR-LINK формата SFP+ обеспечивает передачу данных по одномодовому кабелю в среде 10GBase-LR с длиной волны приема/передачи 1310 нм/1310 нм на дистанции до 20 км, содержит разъем Duplex LC.

Отзывы о товаре Трансивер LR-Link LRXP1310-20ATL




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Характеристики
Бренд
Lr-Link
Тип товара
Трансиверы
Страна производитель
Китай
Описание
Трансивер LR-LINK формата SFP+ обеспечивает передачу данных по одномодовому кабелю в среде 10GBase-LR с длиной волны приема/передачи 1310 нм/1310 нм на дистанции до 20 км, содержит разъем Duplex LC.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Трансивер LR-Link LRXP1310-20ATL - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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